ЕС желает более активно участвовать в установлении стабильности в регионе. Шарль Мишель

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян принял в правительстве возглавляемую председателем Европейского совета Шарлем Мишелем делегацию, прибывшую в Армению с рабочим визитом.

Об этом Арменпресс сообщили в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Республики Армения.

Никол Пашинян приветствовал визит председателя Европейского совета в нашу страну и отметил, что это их вторая встреча за последние полтора месяца, что свидетельствует о динамичном развитии отношений Армения-ЕС. Исполняющий обязанности премьер-министра высоко оценил решение ЕС предоставить Армении инвестиционный пакет в размере 2,6 млрд евро, отметив, что это станет новым импульсом для активной реализации повестки демократических реформ в нашей стране, а также развития экономики и инфраструктуры.

Никол Пашинян добавил, что правительство Армении в настоящее время работает с партнерами по ЕС над разработкой повестки запланированных программ и их эффективной реализацией.

Исполняющий обязанности премьер-министра коснулся ситуации на армяно-азербайджанской границе и подтвердил представленное им ранее на заседании Совета безопасности предложение по ее мирному урегулированию. Никол Пашинян подчеркнул факт более интенсивной за последнее время агрессивной риторики властей Азербайджана, что дает основания полагать, что Азербайджан не готов выполнять свои обязательства по трехсторонним заявлениям от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, в том числе по обеспечению полного возвращения удерживаемых в Азербайджане армянских пленных и заложников, а также принятию мер по разблокированию коммуникаций.

Шарль Мишель отметил, что ЕС хочет более активного вовлечения в процесс стабилизации региона. Председатель Европейского совета подчеркнул, что пакет помощи Армении в размере 2,6 млрд евро направлен на проведение глубоких реформ, а также на экономическое развитие страны. Он отметил, что Армения имеет большой потенциал для реализации предусмотренных пакетом мероприятий, и ЕС готов оказать также техническую помощь в этом вопросе. “ЕС готов поддержать Вашу страну в реализации ее приоритетов с широким размахом”, - сказал Шарль Мишель.

Коснувшись нагорно-карабахского конфликта, Никол Пашинян и Шарль Мишель двусторонне подчеркнули важность заявления сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 13 апреля 2021 года, изложенных в нем принципов, в рамках которых и должно происходить полное и окончательное урегулирование конфликта, в том числе уточнение окончательного статуса Нагорного Карабаха. Собеседники подчеркнули важность максимально скорого возобновления переговоров и налаживания диалога между сторонами конфликта.

Шарль Мишель посчитал необходимым обеспечение возвращения военнопленных, воздерживания от агрессивной риторики, разблокировки региона. Он подчеркнул, что ЕС, в свою очередь, готов способствовать диалогу о демаркации и делимитации между Арменией и Азербайджаном.

Никол Пашинян подчеркнул важность усилий международного сообщества по защите армянского культурно-исторического наследия Нагорного Карабаха, добавив, что азербайджанская сторона уже разрушила и осквернила многие армянские памятники культуры.

В этом контексте Шарль Мишель подчеркнул важность активной вовлеченности и последовательной работы ЮНЕСКО.В завершение встречи Никол Пашинян поблагодарил председателя Европейского совета за постоянное большое внимание, уделяемое Армении и региону.