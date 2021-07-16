Шарль Мишель в Ереване встретится с Николом Пашиняном и Арменом Саргсяном
14:18, 16 Июль, 2021
Президент Европейского совета Шарль Мишель 16 июля с двухдневным визитом посетит Армению. В рамках визита Шарль Мишель встретится с исполняющим обязанности премьер-министра РА Николом Пашиняном. По окончании встречи Никол Пашинян и Шарль Мишель выступят с заявлениями по итогам переговоров. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении информации и общественных связей аппарата премьер-министра.
Председатель Совета Европы встретится и с президентом Республики Армения Арменом Саргсяном, посетит Мемориал Цицернакаберд, чтобы дать дань памяти жертвам Геноцида армян.
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