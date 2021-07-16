Тавушская крепость станет туристической зоной: запланированы новые раскопки

При раскопках, проведенных в 2020 году в крепости Тавуш Бердской общины Тавушской области Республики Армения, были обнаружены керамические изделия, захоронения, надписи и другие довольно интересные находки.

В беседе с корреспондентом «Арменпресс» руководитель экспедиции, археолог Тигран Алексанян рассказал, что в 2020 и в 2021 годах раскопки проводит Институт археологии и этнографии Национальной академии наук Армении.

«В прошлом году мы в основном работали на двух участках: в верхней цитадели, и в нижней крепости, возле церкви. Частичные раскопки велись в 1988-1990 годах, но они были прекращены. В 2020 году мы начали масштабные раскопки, которые завершили возле церкви. Через несколько дней мы возобновим наши раскопки», - сказал Тигран Алексанян.

По его словам, точная дата основания крепости не выяснена, но первое упоминание о нем относится к 10 веку. «Во время раскопок 2020 года мы обнаружили глиняную посуду, надгробия и другие археологические материалы», - сказал археолог.

По словам Алексаняна, были раскопаны слои цитадели. «Мы спустились метров на два и спускаемся на большую глубину. Чем глубже, тем старше слои. Мы раскапываем материалы, характерные для более раннего периода крепости, различные архитектурные сооружения, подсобное помещение. Мы открыли хозяйственный сектор, где было большое количество захоронений, части бассейна, гончарные изделия. Это говорит о том, что мы имеем дело с экономическим сектором. Мы проделали очень интересную, плодотворную работу, завершили раскопки церковного участка, где открыты новые надгробия, подсобные хозяйственные участки, камни. К сожалению, раскопки были прерваны во время 44-дневной войной в Арцахе», - подчеркнул руководитель экспедиции.

В этом году экспедиция намерена найти вход в церковь, понять, где он находился.

Тигран Алексанян заверил, что Тавушская крепость с точки зрения туризма может стать интересной. Поэтому и ведутся раскопки.

«Целью раскопок является разработка перспективных планов развития региона. С этой точки зрения, крепость - один из возможных факторов. Это монументальное сооружение, которое видно со всех сторон города, так как оно находится на высокой скале. Сохранились стены, они очень красивые. Во время раскопок приходило людей. Это были и местные жители и любопытствующие из Еревана», - отметил археолог.

Не исключено, что на новом этапе раскопок будет сотрудничество и с армянскими специалистами диаспоры.

Анжела Амбарцумян