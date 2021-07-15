Глава ЦИК Армении Тигран Мукучян госпитализирован

Председатель Центральной избирательной комиссии Тигран Мукучян был доставлен в больницу вчера, 14 июля, с симптомами сердечного приступа. Об этом сообщила в беседе с Арменпресс пресс-секретарь председателя ЦИК Эрмине Арутюнян, отметив, что на данный момент Мукучян находится под наблюдением врачей, чувствует себя хорошо.

«Г-н Мукучян госпитализирован, находится под наблюдением врачей. Сейчас он чувствует себя хорошо», - пояснила пресс-секретарь председателя ЦИК.