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Глава ЦИК Армении Тигран Мукучян госпитализирован

Глава ЦИК Армении Тигран Мукучян госпитализирован

Председатель Центральной избирательной комиссии Тигран Мукучян был доставлен в больницу вчера, 14 июля, с симптомами сердечного приступа. Об этом сообщила в беседе с Арменпресс пресс-секретарь председателя ЦИК Эрмине Арутюнян, отметив, что на данный момент Мукучян находится под наблюдением врачей, чувствует себя хорошо.

«Г-н Мукучян госпитализирован, находится под наблюдением врачей. Сейчас он чувствует себя хорошо», - пояснила пресс-секретарь председателя ЦИК.


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