Омбудсмен Арцаха сообщает об автоматных очередях из Шуши

С целью проверки распространенной в социальных сетях информации о стрельбе из Шуши 15 июля сотрудниками офиса защитника прав человека Арцаха были собраны факты об инциденте. Как сообщает Арменпресс, защитник прав человека Арцаха Гегам Степанян написал на своей странице в Facebook, что представители защитника прав человека посетили Арменаванский район Степанакерта, и во время встречи с жителями было подтверждено, что около 17:00 азербайджанцами со стороны Шуши были выпущены 4-5 автоматных коротких очередей. Информацию подтвердили и в государственных уполномоченных органах.

Об инциденте было сообщено российским миротворческим силам. По информации Минздрава и Степанакертского военного госпиталя, пострадавших нет. Азербайджанская сторона, грубо нарушая трехстороннее заявление о прекращении огня, в последние дни прибегает к более провокационным действиям, преследуя тем самым цель постоянного запугивания гражданского населения, создания атмосферы страха и напряженности.

Внедрение четких механизмов расследования инцидентов является необходимостью, чтобы обуздать устремления азербайджанской стороны и исключить провокации. Посягательства Азербайджана на физическую и психическую неприкосновенность народа Арцаха должны получить соответствующую оценку со стороны российских миротворцев и международного сообщества, в том числе публично.