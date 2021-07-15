Апелляционный суд завершил рассмотрение ходатайства прокуратуры по делу Роберта Кочаряна
Апелляционный уголовный суд под председательством судьи Нарине Овакимян 15 июля продолжил судебное заседание по делу второго президента Республики Армения Роберта Кочаряна.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщила адвокатская группа Кочаряна.
В частности, 15 июля суд заслушал позицию стороны защиты относительно ходатайства прокурора Геворга Багдасаряна о приостановлении производства по делу и обращении в КС.
Защитники настаивали на отсутствии оснований для приостановления дела и обращения в Конституционный суд, и чтобы ходатайство было отклонено.
«После решения Конституционного суда, когда статья 300.1 Уголовного кодекса была фактически декриминализована, у суда была императивная обязанность прекратить уголовное преследование и уголовное дело», - заявил Эрик Алексанян, адвокат бывшего вице-премьера Армении Армена Геворгяна.
Арам Орбелян, адвокат второго президента Армении Роберта Кочаряна, в свою очередь, подчеркнул, что на данном этапе рассмотрения дела, пока суд не приступит к рассмотрению представленных исков и не знает, есть ли в них проблема или нет, невозможно удовлетворить данное ходатайство прокуратуры.
Апелляционный суд, заслушав стороны, вышел в совещательную комнату, чтобы принять решение.
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