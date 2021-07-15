Газета «Айастани Анрапетутюн»: Почему затянулась программа третьей высоковольтной линии Армения-Иран

«Генеральный директор ЗАО «Высоковольтные электрические сети» Айк Арутюнян и директор компании «Sanir» Мансур Саид по видеосвязи обсудили вопросы строительства третьей высоковольтной линии электропередачи Армения-Иран. Достигнута договоренность о регулярном обмене информацией и взаимных визитах. Обсуждение проходило при участии посольства Армении в Иране. Обсуждение состоялось 7 июля.

«Айастани Анрапетутюн» попыталась выяснить подробности этого сообщения, в частности, о чем шла речь, на каком этапе строительство, почему процесс замедлился, или он находится в некоем «замороженном» состоянии, причина в региональных событиях, и наконец, когда программа будет завершена, учитывая, что для нас это очень важно и с точки зрения экспорта электроэнергии.

Заместитель министра территориального управления и инфраструктуры Армении Акоп Варданян в беседе с нами не согласился с нашим мнением о том, что процесс замедлился или «заморожен». Тем не менее, добавил, что работы в прошлом году были заторможены из-за пандемии, но они продвигаются, не стоят на месте».

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