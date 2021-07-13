Президент принял глав полиции, СНБ и Службы государственной охраны Армении

Президент Армении Армен Саркисян 13 июля принял начальника полиции, генерал-майора Ваге Казаряна, директора Службы национальной безопасности, генерал-майора Армена Абазяна и начальника Службы государственной охраны Службы национальной безопасности, генерал-майора Саркиса Ованнисяна.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, поздравив с недавним получением высоких званий и пожелав дальнейших успехов в ответственной деятельности, президент Саркисян поинтересовался у руководителей полиции и Службы национальной безопасности ходом работы и проблемами их сфер. Речь шла о вопросах, касающихся соблюдения общественного и правового порядка в Республике и сферы национальной безопасности.

Президент Саркисян сказал, что состоявшиеся 20 июня внеочередные парламентские выборы были важным этапом в жизни нашей страны. В то же время, отметив, что ещё существуют многочисленные проблемы, президент особо подчеркнул, что важно, чтобы правоохранные органы действовали с максимальной ответственностью и профессионализмом – исключительно в рамках своих полномочий. Президент Республики подчеркнул также важность правомерного применения закона, соблюдения верховенства законности и права в стране.

