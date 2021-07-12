Начало возобновления взаимодействия ЕС: глава МИД Румынии о визите на Южный Кавказ

Министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску коснулся своего визита на Южный Кавказ вместе с министрами иностранных дел ЕС в июне текущего года.

«Это должно стать началом возобновления взаимодействия ЕС в регионе. Мы должны учитывать все существующие или новые инструменты, такие как углубление сотрудничества с ЕС и продвижение мер доверия», - как сообщает Арменпресс, написал в своем Twitter-аккаунте глава МИД Румынии.

Министры иностранных дел ЕС посетили Армению в конце июня. Их приняли исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян и президент Армен Саркисян. Высокопоставленные европейские дипломаты отметили, что целью регионального визита было подчеркнуть важность отношений ЕС со странами региона Южного Кавказа в рамках Восточного партнерства.