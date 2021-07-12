Координационный совет армянских организаций Франции всегда будет поддерживать армянское государство: Ара Торанян

Главный уполномоченный по делам диаспоры Заре Синанян принял сопредседателя Координационного совета армянских организаций Франции (CCAF), редактора журнала «Nouvelles d'Arménie» Ара Тораняна.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата главного уполномоченного, в ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся деятельности Координационного совета армянских организаций Франции, армянской общины и армяно-французских отношений.

«CCAF всегда будет поддерживать армянское государство и народ», - сказал Ара Торанян. В завершение встречи стороны выразили готовность к укреплению сотрудничества.