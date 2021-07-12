Заявления о принуждении дачи показаний о подкупах на выборах: ЗПЧ направил в Сюник рабочую группу

Как передает «Арменпресс», Омбудсмен Армении сообщил, что в интернете есть публикации, касающиеся этих фактов, которые будут отправлены в прокуратуру для расследования.

Согласно этим заявлениям, в разное время, в том числе и в течение 2021 года, жители от муниципальных органов получали социальную помощь. Однако теперь правоохранительные органы, сотрудники полиции, подвергают их приводу в полицию, лишают свободы на протяжении нескольких часов, принуждают давать показания, что руководители укрупненной общины Горис, населенных пунктов Караундж, Воротан оказывали им социальное содействие в качестве избирательных взяток, также их заставляют давать показания и по ряду других вопросов.

По утверждению этих жителей, они всегда получали социальное содействие, которое не имеет никакого отношения к выборам, к голосованию в пользу и. о. премьер-министра или руководителя другой политической силы.

Согласно сообщениям, в частности, по отношению к женщинам оказывается давление, угрожают их или их супругов перевезти в Ереван, задержать или арестовать за непредоставление показаний, требуемых правоохранительными органами.

Учитывая эти заявления и сигналы, из аппарата Омбудсмена с целью проверки на месте вопросов защиты прав жителей, проведения необходимых встреч и принятия мер в Сюникскую область была командирована рабочая группа.

По поручению Защитника прав человека, также состоятся и посещения арестованных глав административных районов Караундж и Воротан. Представители ЗПЧ посетят и руководителя общины Каджаран, находящегося в уголовно-исполнительном учреждении.