Время в Ереване: 11:07:36,   12 Июль

Заявления о принуждении дачи показаний о подкупах на выборах: ЗПЧ направил в Сюник рабочую группу

Заявления о принуждении дачи показаний о подкупах на выборах: ЗПЧ направил в Сюник рабочую группу

Как передает «Арменпресс», Омбудсмен Армении сообщил, что в интернете есть публикации, касающиеся этих фактов, которые будут отправлены в прокуратуру для расследования.

Согласно этим заявлениям, в разное время, в том числе и в течение 2021 года, жители от муниципальных органов получали социальную помощь. Однако теперь правоохранительные органы, сотрудники полиции, подвергают их приводу в полицию, лишают свободы на протяжении нескольких часов, принуждают давать показания, что руководители укрупненной общины Горис,  населенных пунктов Караундж, Воротан оказывали им социальное содействие в качестве избирательных взяток, также их заставляют давать показания и по ряду других вопросов.

По утверждению этих жителей, они всегда получали социальное содействие, которое не имеет никакого отношения к выборам, к голосованию в пользу и. о. премьер-министра или руководителя другой политической силы.

Согласно сообщениям, в частности, по отношению к женщинам оказывается давление, угрожают их или их супругов перевезти в Ереван, задержать или арестовать за непредоставление показаний, требуемых правоохранительными органами.

Учитывая эти заявления и сигналы, из аппарата Омбудсмена с целью проверки на месте вопросов защиты прав жителей, проведения необходимых встреч и принятия мер в Сюникскую область была командирована рабочая группа.

По поручению Защитника прав человека, также состоятся и посещения арестованных глав административных районов Караундж и Воротан. Представители ЗПЧ посетят и руководителя общины Каджаран, находящегося в уголовно-исполнительном учреждении.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации