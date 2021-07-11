Армянская Апостольская церковь отмечает Вардавар – праздник Преображения Господня. Как передает Арменпресс, это третий из пяти календарных праздников Армянской Апостольской церкви.

Когда Иисус Христос с тремя апостолами - Петром, Иаковом и Иоанном - поднимался на гору Фавор, им явились пророки Моисей и Илия. Разговаривая с ними, Христос преобразился, а Его одежды стали белее снега. О преображении Христа свидетельствуют евангелисты Матфей (17: 1-13), Марк (9:1-12) и Лука (9:28-36).

"И преобразился пред ними и просияло лицо Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как снег. И вот явились им Моисей и Илия, с ними беседующие. При сем Петр сказал Иисусу: Господи! Хорошо нам здесь быть; если хочешь, сделаем здесь три кущи: Тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии. Когда он еще говорил се, облако светлое осенило их; и се глас, из облака глаголющий: Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в котором Мое благоволение; Его слушайте. И услышавши, ученики пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: встаньте и не бойтесь. Возведши же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса" (Мат. 17:2-8).

Иоанн Златоуст дает три объяснения, почему явились Господу св. Моисей и пророки Илия: у обоих было видение Бога: Моисею на Синае (Исход 24: 12-18) и Илии на горе Хорив (3 Царств 19: 8-18). Они символически представляли жизнь и смерть. Моисей умер, так и не увидев Землю обетованную, и Илия вознесся живым на небеса в огненной колеснице.

Этот праздник также известен как Вардавар. Во время праздника принято поливать водой друг друга и выпускать голубей, которые символизируют конец потопа, спасение семьи Ноя, голубя Ноя. Принято украшать себя цветами, что является выражением великой радости от восславления Сына Божия.

Св. Григор Татеваци объясняет название праздника «Вардавар», сравнивая Иисуса с розой. Подобно тому, как роза спрятана в своем бутоне и является всем, когда раскрывается, так и Иисус, перед преображением, нес в себе божественную сущность, был просветленным и открыл Свою божественность.

Празднику Вардавар предшествует пост. А следующий день, как и после всех праздников, - День поминовения умерших. Во всех церквах служится поминальная Литургия за упокой душ.

Преображение подтвердило истину, что Иисус - Сын Божий. Это Божье послание апостолам и всему миру: "Слушайте Его".