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Айк Конджорян возглавит фракцию «Гражданский договор» в НС

Айк Конджорян возглавит фракцию «Гражданский договор» в НС

В офисе партии «Гражданский договор» члены правления встретились с кандидатами, включенными в предвыборный список. Как сообщает Арменпресс, на встрече присутствовал и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян.

В завершение встречи руководитель фракции НС «Мой шаг» Лилит Макунц сообщила журналистам, что обсуждались как технические, так и отчасти содержательные вопросы, связанные с НС восьмого созыва.

«Согласно договоренности, достигнутой с депутатами фракции, правление выдвинуло кандидата на пост главы фракции Айка Конджоряна и кандидата в секретари фракции Назели Багдасарян», - отметила Макунц.


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