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Минобороны Армении опровергает азербайджанскую дезинформацию

Минобороны Армении опровергает азербайджанскую дезинформацию

Министерство обороны Республики Армения опровергает заявление минобороны Азербайджана, согласно которому подразделения Вооруженных сил Армении вечером 9 июля открыли огонь по азербайджанским позициям на границе с Гегаркуником.

«Информация не соответствует действительности: армянская сторона не открывала огонь и, как мы уже отмечали, при необходимости принимаются только меры для противодействия противнику»,-  как сообщает Арменпресс, говорится в заявлении МО Армении.


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