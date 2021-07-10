Минобороны Армении опровергает азербайджанскую дезинформацию

Министерство обороны Республики Армения опровергает заявление минобороны Азербайджана, согласно которому подразделения Вооруженных сил Армении вечером 9 июля открыли огонь по азербайджанским позициям на границе с Гегаркуником.

«Информация не соответствует действительности: армянская сторона не открывала огонь и, как мы уже отмечали, при необходимости принимаются только меры для противодействия противнику»,- как сообщает Арменпресс, говорится в заявлении МО Армении.