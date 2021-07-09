Строительство моста Садахло-Баграташен – еще одно свидетельство армяно-грузинской дружбы

Министр территориального развития и инфраструктур Грузии Ираклий Карселадзе строительство нового моста через реку Дебет в районе пропускного пункта Садахло-Баграташен считает еще одним свидетельством армяно-грузинской дружбы. Как сообщает «Арменпресс», такое мнение министр выразил в беседе с журналистами.

«У нас есть традиция, мы вместе строим мосты, мы называем эти мосты мостами дружбы. Теперь и этот 200-метровый мост, который откроется в следующем году, мы назовем «Мостом Дружбы». Это лучшая программа с точки зрения инфраструктуры, которая доказывает, насколько друж ны армянский и грузинский народы», - сказал Карселадзе.

Он отметил, что это первая совместная программа, и добавил, что есть основа для обсуждения новых совместных программ. И. о. министра территориального управления и инфраструктуры РА Сурен Папикян представил своему грузинскому коллеге масштабные программы, реализуемые в сфере инфраструктур Армении. Карселадзе, в свою очередь, представил программы, реализуемые в Грузии. Карселадзе посчитал этот прецедент очень важным для реализации совместных проектов. «Можно сказать, что мы находимся на пути к реализации новых совместных программ», - сказал он.

Сурен Папикян сообщил, что вопрос строительства моста обсуждался с 2012 года, кредитное соглашение было подписано в 2017 году, но работы не проводились. «В результате наших совместных усилий мы смогли выполнить эту работу. Через этот мост проходит северное направление Армении не только с Грузией, но и со странами ЕАЭС, в том числе и с нашим основным партнером - Россией. Конечно, у нас есть и другие пункты пропуска, но это наиболее интенсивно эксплуатируемое направление, потому что здесь проходит дорога на Ларс. Сейчас мы работаем над тем, чтобы можно было разгрузить главную дорогу и грузовые перевозки в этом направлении», - сказал Папикян.

Он сообщил, что сейчас ведутся работы по благоустройству дороги, ведущей в Гогаван. В этом году работы будут завершены. В настоящее время Армения прокладывает около 40 км дороги, партнеры построили свой участок в прошлом году.

Строительство моста планируется завершить в мае 2022 года.

9 июля на территории пропускного пункта Садахло-Баграташен на реке Дебет начались строительные работы нового моста. Строящийся мост состоит из двух частей, каждая в одном направлении, с двумя пешеходными переходами, дренажной системой и системой освещения. Новый мост будет более комфортным, сможет выдерживать гораздо большие нагрузки, что сделает передвижение грузовых и легковых автомобилей более безопасным. Строительство моста, соединяющего две страны, является совместным армяно-грузинским проектом. Его софинансируют Европейский банк реконструкции и развития, правительства Армении и Грузии.