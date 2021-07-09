РФ готова содействовать запуску работы по делимитации армяно-азербайджанской границы

Россия готова оказывать консультативное содействие по запуску работы по делимитации границы между Азербайджаном и Арменией с ее последующей демаркацией в целях скорейшего решения конфликта двух стран. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы неоднократно подчеркивали, что в качестве устойчивого и долгосрочного решения данной проблемы видим скорейший запуск работы по делимитации границы между Азербайджаном и Арменией с ее последующей демаркацией. Мы готовы оказывать необходимое консультативное содействие, и в настоящее время продолжаются контакты по линии внешнеполитических и оборонных ведомств, а также пограничных служб, в том числе в целях деэскалации напряженности", - сказала она.

По словам дипломата, РФ не считает, что ситуация, сложившаяся на границе двух стран, напрямую связана с нагорнокарабахским урегулированием, а скорее является следствием отсутствия правового оформления границы. "Мы исходим из того, что ситуация в отдельных районах на армяно-азербайджанской границе напрямую не связана с нагорнокарабахским урегулированием и является следствием отсутствия международного правового оформления границы. Общий фон, безусловно, усугубляет дефицит взаимного доверия сторон, это действительно так", - добавила Захарова.

После окончания боевых действий в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха осенью прошлого года, когда под контроль Баку перешли семь прилегающих к Нагорному Карабаху районов, Сюникская и Гегаркуникская области Армении стали граничить с Азербайджаном. Ситуация там обострилась 12 мая. Тогда Минобороны Армении сообщило, что азербайджанские вооруженные силы в целях "корректировки границы" пытались провести "определенные работы" в одном из приграничных районов Сюникской области и прошли вглубь армянской территории. С того времени стороны периодически сообщают о новых инцидентах.