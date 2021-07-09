ЕС может выделить 2.6 млрд евро на реализацию приоритетных программ в Армении: Оливер Вархе

Евросоюз на реализацию в Армении «приоритетных специальных программ», которые направлены на обеспечение экономического роста в стране и увеличение количества рабочих мест выделит 1,6 миллиарда евро. В целом на эти программы для Армении Евросоюз может мобилизовать 2,6 миллиарда евро. Как сообщает «Арменпресс», об этом 9 июля, делая с и. о. вице-премьера Мгером Григоряном совместные заявления, сказал комиссар по вопросам расширения и Европейской политики соседства Оливер Вархе, отметив, что целью его визита в Армению является большой пакет экономических и финансовых инвестиций, которые он привез с собой в качестве подарка принимающей армянской стороне. «Я думаю, что эта программа создаст серьезные возможности для Армении. Я надеюсь, что мы сможем активно работать с премьер-министром и с вице-премьером, чтобы сделать ее реальностью. У нас есть 4 года на то, чтобы добиться результатов. Я готов к этому», - сказал Оливер Вархе.

Он добавил, что они вместе со всем регионом Восточного партнерства готовы очень оперативно осуществить вклад в экономическое восстановление Армении. «Мы работали над этим проектом вместе с правительством Армении. В результате этой программы экономический рост и увеличение рабочих мест должны быть обеспечены как можно скорее, поскольку Армения и армянский народ нуждаются в рабочих местах и в экономическом росте для преодоления этого кризиса», - сказал комиссар ЕС. Он пояснил, что они хотят создать торговые пути и взаимосвязь с европейскими рынками и европейской экономикой, посредством которой они смогут намного быстрее приблизить этот регион к Евросоюзу.

«Наша программа предлагает гранты на сумму 2,3 миллиарда евро для всего региона. С помощью этой программы, вместе с нашими международными партнерами, мы сможем объединить инвестиции в размере не менее 17 миллиардов евро для всего региона», - сказал комиссар, отметив, что в случае с Арменией Европейский Союз предлагает 5 приоритетных программ.

Приоритетные специальные программы, по словам Оливера Вархе, означают основные направления инвестиций, важные направления реформ, благодаря которым в следующие 4-5 лет местные реалии будут значительно изменены. Будет рост рабочих мест, будет более сильная, более устойчивая экономика.

Комиссар пояснил, что программа содействия Армении включает улучшение транспортных коммуникаций, восстановление южных регионов, повышение устойчивости, энергосбережение, возобновляемые источники энергии, цифровую трансформацию и содействие малым и средним предприятиям.

Еврокомиссар по вопросам расширения и политики европейского соседства Оливер Вархе, делегация которого находится в Армении, сегодня, 9 июля, встретился с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном и с исполняющим обязанности вице-премьера Мгером Григоряном, в результате чего стороны сделали заявления.

В ходе визита еврокомиссар и Мгер Григорян обменялись мнениями об активном сотрудничестве между Арменией и Европейским Союзом, о текущей повестке дня партнерства, а также по широкому кругу вопросов, связанных с дальнейшим развитием отношений. Стороны коснулись сложных вызовов, которые возникли вследствие войны, развязанной Азербайджаном против Арцаха 27 сентября 2020 году и пандемии.