Никол Пашинян поздравил президента Аргентины с Днем независимости

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян по случаю Дня независимости направил президенту Аргентинской Республики Альберто Анхелю Фернандесу поздравительное послание. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении информации и общественных связей Аппарата премьер-министра.

В сообщении говорится:

«Ваше Превосходительство!

Со всей теплотой поздравляю Вас и народ Аргентинской Республики с Днем независимости!

Армения придает большое значение развитию и укреплению тесного и многогранного сотрудничества с дружественной Аргентиной, основанного на взаимном уважении и демократических ценностях. Я надеюсь, что и наши дружеские отношения станут прочной основой для расширения нашего сотрудничества как на двусторонней, так и на многосторонней основе.

Желаю Вам здоровья и успехов, а братскому народу Аргентины мира и процветания.

Примите, мои заверения в глубоком уважении».