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Олимпиада пройдет без зрителей на всех площадках в Токио

Олимпиада пройдет без зрителей на всех площадках в Токио

Японский министр Тамаё Марукава, ответственная за проведение Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио, подтвердила, что олимпийские соревнования пройдут на территории японской столицы без местных зрителей. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщило агентство Kyodo.

По информации агентства, вопрос допуска зрителей на соревнования в других префектурах в настоящий момент согласовывается организаторами Игр с представителями местных властей.


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