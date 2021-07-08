В парламенте Турции почтили память Дживана Гаспаряна

В парламенте Турции почтили память известного армянского дудукиста Дживана Гаспаряна. Как сообщает Арменпресс", заместитель председателя прокурдской Народно-демократической партии, депутат Мерал Даниш Бешташ на одном из заседаний отметила, что знаменитый дудукист скончался в возрасте 93 лет.

«Гаспарян, жизнь которого была полна боли и тоски, соединил свое горе со звуком дудука и рассказал нам о жизни. Мы вспоминаем его с уважением и благодарностью», - сказала депутат.

В турецкой прессе также появилась информация о смерти Дживана Гаспаряна. В СМИ сообщалось, что он много лет работал со многими известными музыкантами, писал музыку к известным фильмам и получил множество наград.