В районе Варанды на мине подорвались два азербайджанца
В районе Варанды (Физули), находящемся под контролем Азербайджана, на мине подорвались два азербайджанца.
Как сообщает «Арменпресс» со ссылкой на азербайджанские СМИ, 8 июля жители Физулинского района Нуру Нуриев и Эльнур Гашимов без разрешения властей Азербайджана проникли в район Варанды. Они подорвались на мине и получили тяжелые телесные повреждения.
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