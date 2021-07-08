В районе Варанды на мине подорвались два азербайджанца

В районе Варанды (Физули), находящемся под контролем Азербайджана, на мине подорвались два азербайджанца.

Как сообщает «Арменпресс» со ссылкой на азербайджанские СМИ, 8 июля жители Физулинского района Нуру Нуриев и Эльнур Гашимов без разрешения властей Азербайджана проникли в район Варанды. Они подорвались на мине и получили тяжелые телесные повреждения.