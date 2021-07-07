Самое важное - это иметь доверие народа, и оно у Вас есть: Путин поздравил Пашиняна

Президент России Владимир Путин на встрече в Кремле с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном поздравил его с победой на досрочных парламентских выборах.

«Я думаю, что это важно для всех, прежде всего, конечно, для Армении, для армянского народа. Имею в виду, что такие сложные очень, острые и чувствительные вопросы решать можно только при обеспечении возможности эффективной работы. Для этого самое важное - это иметь доверие народа. Оно у Вас есть. Это показано результатами выборов. Это очень важно.

На самом деле - это самое главное. В такие сложные моменты для жизни страны - это, наверное, важнейшее условие для дальнейшего развития. Поэтому я Вас действительно с этим искренне поздравляю. Надеюсь, что сегодня мы сможем и вот так формально, и неформально, за рабочим обедом, поговорить по всем вопросам, которые мы так подробно обсуждали в последнее время и которые требуют нашего решения», - как передает Арменпресс, сказал президент России.