Новоназначенный посол Индии вручил верительные грамоты президенту Индии

Новоназначенный посол Республики Армения в Республике Индия Юрий Бабаханян 6 июля в формате видеоконференции вручил верительные грамоты президенту Индии Раму Натху Ковинду.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в своем выступлении посол Бабаханян отметил, что традиционные теплые связи между двумя дружественными народами, которые имеют тысячелетнюю историю, с момента обретения Арменией независимости получили новый импульс, расширяются масштабы армяно-индийского сотрудничества.

Посол добавил, что в рамках двустороннего сотрудничества на сегодняшний день зафиксировано немало достижений, особенно в сферах образования, здравоохранения, культуры, военно-технического сотрудничества, но многое еще предстоит сделать.

Президент Индии заверил, что индийская сторона сделает все возможное для укрепления и углубления теплых двусторонних связей, установившихся с древних времен. Президент Ковинд выразил особую благодарность Армении за прием индийских студентов и предоставление им качественного образования.