История успеха- Тренировки на свежем воздухе
Каждую неделю Армянская федерация Street Workout организует тренировки на свежем воздухе для жителей населенных пунктов, где есть профессиональные зоны для тренировок. По словам главы федерации Артура Арутюняна, цель таких мероприятий - популяризация здорового образа жизни и формирование новой культуры.
«Всего в Армении построено 10 таких детских площадок, 5 из которых - в Ереване, Гюмри, Мецаморе, Нор Ачне и Арцахе, построены при поддержке Конверс Банка в рамках мероприятий, посвященных 25-летию Банка. Эти игровые площадки стали излюбленным местом для времяпрепровождения. «Особенно обнадеживает интерес детей и подростков к тренировкам на этих площадках», - сказал он.
О тренировках на свежем воздухе, сотрудничестве с Федерацией Street Workout Армении и Конверс Банком.
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