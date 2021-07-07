Какие вопросы будут обсуждены на встрече Пашинян-Путин: о подробностях рассказал Сергей Копыркин

Встреча исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом Российской федерации Владимиром Путином в Москве станет «хронометражем» развития и углубления двусторонних отношений. Как сообщает Арменпресс, об этом в беседе с журналистами заявил посол Российской Федерации в Армении Сергей Копыркин, подразумевая повестку дня встречи лидеров Армении и России 7 июля в Москве.

«Лидеры обсудят то, что они считают необходимым. Естественно, с учетом текущей ситуации, будут обсуждаться вопросы безопасности, состоится обмен мнениями по поддержанию динамики нашего политического диалога, будут обсуждены отношения в экономической сфере, в гуманитарной сфере. Одним словом, будет «хронометраж» дальнейшего развития и углубления двусторонних отношений с учетом ситуации, которая сложилась в Армении после досрочных парламентских выборов», - прокомментировал российский посол.

В этом контексте Копыркин добавил, что есть еще один важный вопрос, который может быть обсужден в ходе встречи Путин-Пашинян. В следующем году Армения и Россия отметят 30-летие установления двусторонних дипломатических отношений, а также 25-летие подписания Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между Республикой Армения и Российской Федерацией.

«Думаю, лидеры обменяются мнениями и по этому поводу, как достойно и в духе, соответствующем уровню наших отношений отметить эти важные юбилеи», - добавил посол.

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян 7 июля с рабочим визитом находится в Российской Федерации. Согласно официальному сообщению, Никол Пашинян в Москве встретится с президентом России Владимиром Путиным. Пашинян и Путин обсудят вопросы, связанные с армяно-российской стратегической повесткой дня. Стороны также обсудят вопросы реализации трехсторонних заявлений от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, оказания гуманитарной помощи населению Нагорного Карабаха, пострадавшего в результате войны, а также восстановления экономических и транспортных связей в регионе.