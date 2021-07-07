Мы должны иметь сильные и боеспособные Вооруженные силы: Араик Арутюнян

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян посетил Управление специального назначения СНБ и военнослужащих, наиболее отличившимся в войне, развязанной Азербайджаном против Арцаха осенью 2020 г., вручил высокие государственные награды. Об этом Арменпресс сообщили в Главном информационном управлении Аппарата президента Республики Арцах.

В своем выступлении глава государства подчеркнул, что, несмотря на тяжелый исход войны, ребята достойно справились со своей задачей, защищая Родину, сражаясь с врагом до последней пули.

«Я склоняю голову в память обо всех наших жертвах. Благодаря Вам сегодня в спасенной части нашей Родины мы продолжаем лелеять наше армянство и нашу мечту о создании независимого государства. «Я убежден, что вместе мы еще сможем оказать огромные услуги нашей Родине и народу», - сказал Араик Арутюнян.