США приветствуют освобождение армянских военнопленных и призывают возвратить и остальных

Соединенные Штаты приветствуют освобождение Азербайджаном 3 июля 15 пленных армян и их возвращение в Армению. Как сообщает Арменпресс, заявление по этому поводу распространило посольство США в Армении.

«Мы также приветствуем решение Армении предоставить Азербайджану информацию, содействующую гуманитарному разминированию.

Эти действия последовали за освобождением Азербайджаном 12 июня захваченных в плен армян и решением Армении предоставить информацию для содействия гуманитарному разминированию. Этим шагом, осуществленным при содействии США, в исполнение которого свой вклад внесла и Грузия, была заложена основа для дальнейшего сотрудничества между Арменией и Азербайджаном. Соединенные Штаты высоко оценивают и усилия России по укреплению региональной стабильности», - говорится в заявлении посольства США.

Соединенные Штаты продолжают призывать к возвращению всех военнопленных и обмену информацией, необходимой для эффективного разминирования в зонах конфликта. «Мы готовы поддержать сотрудничество и решение неразрешенных вопросов в регионе. Мы продолжаем призывать Армению и Азербайджан возобновить предметные переговоры под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ, вести переговоры о всеобъемлющем и прочном политическом урегулировании конфликта», - говорится в заявлении.