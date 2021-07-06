«Масдар» признан победителем тендера на установку в Армении солнечной станции мощностью в 200 МВт

Компания «Масдар», один из мировых лидеров в области возобновляемых источников энергии, была правительством Республики Армения официально признана победителем тендера на строительство в Армении промышленной солнечной фотоэлектрической станции мощностью в 200 МВт. Об этом «Арменпресс» сообщили из Фонда государственных интересов Армении.

В международном тендере, объявленном правительством Армении, «Масдар» первоначально предложил тариф в 0,0299 долларов США за кВтч. Во время тендера компания предложила окончательный тариф 0,0290 долларов США за кВтч.

Солнечная фотоэлектрическая станция мощностью в 200 МВт будет строиться в общинах Талин и Даштадем Арагацотнской области, где солнечное излучение достаточно благоприятно для таких проектов, а территория неблагоприятна с точки зрения сельскохозяйственного использования.

Проект будет состоять из нескольких этапов: проектирование, финансирование, строительство и эксплуатация. «Масдар» и Фонд государственных интересов Армении (далее - ФГИА) соответственно будут владеть 85% и 15% акций совместной компании.

Об этом заявил директор «Масдара» Мухаммад ал Рамаи. «С признания победителем тендера на установку в Армении промышленных солнечных фотоэлектрических станций начинается новый и интересный этап сотрудничества между нами и нашими партнерами ФГИА и правительством Республики Армения. Это важная страница на пути Армении к чистой энергии. Дешевая солнечная энергия поможет стимулировать новые отрасли, создавать рабочие места и привести страну к процветающему и по настоящему устойчивому будущему. «Масдар» гордится тем, что он поддерживает Армению в достижении ее амбициозных целей в области возобновляемых источников энергии. В ближайшее время мы рассмотрим такие возможности, которые будут иметь большой потенциал для развития инфраструктуры чистой энергетики».

Директор ФГИА Давид Папазян, в свою очередь, отметил: «Для реализации этой программы мы на всех уровнях проделали большую работу. Кажется, мы годами работали над реализацией этого процесса. В то же время мы понимаем, что это самая крупная инвестиция в зеленую экономику, одна из крупнейших в истории современной Армении. Мы горды успехом на этом важнейшем пути диверсификации энергетических источников Армении и развития возобновляемой энергетики, также и тем, что имеем такого партнера, как «Масдар».

Компания инвестирует около 174 миллионов долларов США. В рамках проекта будет построена новая подстанция. Солнечная станция будет построена на площади около 500 гектаров, будет создано множество прямых и косвенных рабочих мест.

Тендер проводился в рамках официального соглашения, подписанного компанией «Масдар» и ФГИА в ноябре 2019 года о развитии проектов возобновляемой энергетики общей мощностью в 400 МВт. В рамках программы продолжаются обсуждения, касающиеся установки и следующей электростанции мощностью в 200 МВт.