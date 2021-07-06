Бразилия вышла в финал Кубка Америки

Сборная Бразилии по футболу вышла в финал Кубка Америки.

Как сообщает «Арменпресс», в полуфинале Кубка Америки Бразилия состязалась с Перу, и обыграла команду Перу с минимальным преимуществом - в 1:0. Единственный победный гол сборной Бразилии на 35-й минуте забил Лукас Перес.

В финале Кубка Америки Бразилия сразится с победителем пары Аргентина-Колумбия. Финал назначен на 11 июля, а матч за третье место состоится 10 июля.

Бразилия - действующий обладатель Кубка Америки. В финале турнира 2019 года сборная Бразилии обыграла команду Перу со счетом 3:1.

Самая успешная команда в розыгрыше Кубка Америки - сборная Уругвая, которая 15 раз побеждала в этом турнире.

Изначально проведение Кубка Америки было запланировано на 2020 год, но из-за пандемии COVID-19 он был отложен.