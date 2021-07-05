От цифровой повестки до устранения барьеров: 7 июля состоится заседание Совета ЕЭК

7 июля состоится очередное заседание Совета Евразийской экономической комиссии.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт организации, ожидается, что Совет ЕЭК:

- одобрит проект Соглашения о Консультативном совете по курсовой политике государств-членов Евразийского экономического союза. Документ будет направлен в страны ЕАЭС для проведения внутригосударственных процедур, необходимых для его подписания,

- примет рекомендацию для государств ЕАЭС руководствоваться Концепцией создания Евразийского ювелирного экспортного бюро и поддержать инициативу о размещении бюро в Международном финансовом центре «Астана»,

- примет решение о начале реализации проекта «Цифровое техническое регулирование в рамках Евразийского экономического союза».

Кроме того, будет рассмотрен ряд вопросов:

- вопрос применения цифровых технологий для обеспечения свободы перемещения граждан государств ЕАЭС с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции,

- вопрос совершенствования порядка оценки цифровых рынков, функционирующих на территории государств ЕАЭС, и разграничений полномочий между антимонопольными органами стран Союза и Евразийской экономической комиссией,

- предложение Российской Федерации об установлении в ЕАЭС особенностей осуществления таможенного регулирования в отношении продукции морского промысла, добываемой (производимой) за пределами таможенной территории Союза (в исключительной экономической зоне государства-члена и открытом море) и ввозимой на таможенную территорию Союза,

- ход работы по устранению барьеров на внутреннем рынке Евразийского экономического союза,

- Перечень изъятий и ограничений на внутреннем рынке ЕАЭС, подлежащих устранению в 2021–2022 годах,

- вопрос активизации сотрудничества в области авиастроения,

- проект Соглашения о применении в Евразийском экономическом союзе навигационных пломб для отслеживания перевозок товаров.

Будет доложено о ходе исполнения поручения Совета ЕЭК от 5 апреля 2021 г. № 11 в отношении проекта Протокола о внесении изменений в Договор о ЕАЭС (проект II Большого Протокола) для направления его на внутригосударственное согласование в страны Союза.

Предполагается, что Совет ЕЭК внесет изменения:

- в Правила надлежащей производственной практики ЕАЭС, утвержденные Решением Совета Комиссии от 3 ноября 2016 г. № 77,

- в технический регламент «О безопасности пищевой продукции»,

- в Методику расчета и порядок наложения штрафов за нарушение общих правил конкуренции на трансграничных рынках,

- в Правила определения страны происхождения отдельных видов товаров для целей государственных (муниципальных) закупок, утвержденные Решением Совета ЕЭК от 23 ноября 2020 г. № 105.

Совет ЕЭК также рассмотрит ряд проектов распоряжений Евразийского межправительственного совета:

- о зачислении и распределении сумм ввозных таможенных пошлин между бюджетами государств-членов ЕАЭС в 2020 году,

- план мероприятий («дорожная карта») по формированию общего рынка органической сельскохозяйственной продукции в рамках ЕАЭС.

Документы далее будут представлены для рассмотрения Евразийским межправительственным советом.