От цифровой повестки до устранения барьеров: 7 июля состоится заседание Совета ЕЭК
7 июля состоится очередное заседание Совета Евразийской экономической комиссии.
Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт организации, ожидается, что Совет ЕЭК:
- одобрит проект Соглашения о Консультативном совете по курсовой политике государств-членов Евразийского экономического союза. Документ будет направлен в страны ЕАЭС для проведения внутригосударственных процедур, необходимых для его подписания,
- примет рекомендацию для государств ЕАЭС руководствоваться Концепцией создания Евразийского ювелирного экспортного бюро и поддержать инициативу о размещении бюро в Международном финансовом центре «Астана»,
- примет решение о начале реализации проекта «Цифровое техническое регулирование в рамках Евразийского экономического союза».
Кроме того, будет рассмотрен ряд вопросов:
- вопрос применения цифровых технологий для обеспечения свободы перемещения граждан государств ЕАЭС с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции,
- вопрос совершенствования порядка оценки цифровых рынков, функционирующих на территории государств ЕАЭС, и разграничений полномочий между антимонопольными органами стран Союза и Евразийской экономической комиссией,
- предложение Российской Федерации об установлении в ЕАЭС особенностей осуществления таможенного регулирования в отношении продукции морского промысла, добываемой (производимой) за пределами таможенной территории Союза (в исключительной экономической зоне государства-члена и открытом море) и ввозимой на таможенную территорию Союза,
- ход работы по устранению барьеров на внутреннем рынке Евразийского экономического союза,
- Перечень изъятий и ограничений на внутреннем рынке ЕАЭС, подлежащих устранению в 2021–2022 годах,
- вопрос активизации сотрудничества в области авиастроения,
- проект Соглашения о применении в Евразийском экономическом союзе навигационных пломб для отслеживания перевозок товаров.
Будет доложено о ходе исполнения поручения Совета ЕЭК от 5 апреля 2021 г. № 11 в отношении проекта Протокола о внесении изменений в Договор о ЕАЭС (проект II Большого Протокола) для направления его на внутригосударственное согласование в страны Союза.
Предполагается, что Совет ЕЭК внесет изменения:
- в Правила надлежащей производственной практики ЕАЭС, утвержденные Решением Совета Комиссии от 3 ноября 2016 г. № 77,
- в технический регламент «О безопасности пищевой продукции»,
- в Методику расчета и порядок наложения штрафов за нарушение общих правил конкуренции на трансграничных рынках,
- в Правила определения страны происхождения отдельных видов товаров для целей государственных (муниципальных) закупок, утвержденные Решением Совета ЕЭК от 23 ноября 2020 г. № 105.
Совет ЕЭК также рассмотрит ряд проектов распоряжений Евразийского межправительственного совета:
- о зачислении и распределении сумм ввозных таможенных пошлин между бюджетами государств-членов ЕАЭС в 2020 году,
- план мероприятий («дорожная карта») по формированию общего рынка органической сельскохозяйственной продукции в рамках ЕАЭС.
Документы далее будут представлены для рассмотрения Евразийским межправительственным советом.
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