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Путин и Макрон договорились о координации по различным аспектам нагорно- карабахского урегулирования

Путин и Макрон договорились о координации по различным аспектам нагорно- карабахского урегулирования

По инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт Кремля, Владимир Путин информировал о ходе реализации трехсторонних договоренностей по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. 

Отмечено, что обстановка в регионе во многом благодаря присутствию российских миротворцев остается стабильной. Созданы предпосылки для налаживания нормальной хозяйственной деятельности, разблокирования экономических и транспортных связей. 

Президент России обратил внимание на востребованность более плотного подключения европейских партнёров, и в частности Франции, к решению гуманитарных проблем населения районов, пострадавших от боевых действий. 

Выражена обоюдная готовность к координации по различным аспектам нагорно-карабахского урегулирования, в том числе по линии Минской группы ОБСЕ.


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