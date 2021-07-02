Путин и Макрон договорились о координации по различным аспектам нагорно- карабахского урегулирования

По инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт Кремля, Владимир Путин информировал о ходе реализации трехсторонних договоренностей по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года.

Отмечено, что обстановка в регионе во многом благодаря присутствию российских миротворцев остается стабильной. Созданы предпосылки для налаживания нормальной хозяйственной деятельности, разблокирования экономических и транспортных связей.

Президент России обратил внимание на востребованность более плотного подключения европейских партнёров, и в частности Франции, к решению гуманитарных проблем населения районов, пострадавших от боевых действий.

Выражена обоюдная готовность к координации по различным аспектам нагорно-карабахского урегулирования, в том числе по линии Минской группы ОБСЕ.