Левон Аронян победил чемпиона мира Магнуса Карлсена и вышел в финал Goldmoney Asian Rapid
20:55, 2 Июль, 2021
Гроссмейстер Левон Аронян победил чемпиона мира Магнуса Карлсена и вышел в финал 7-го международного турнира Goldmoney Asian Rapid.
Как сообщает Арменпресс, во второй день полуфинала шахматисты сыграли по четыре партии. В двух партиях Аронян одержал победу, а два других завершились вничью. Армянский гроссмейстер вышел в финал турнира.
Организаторами турнира Goldmoney Asian Rapid являются чемпион мира Магнус Карлсен и лидер женской рейтинговой таблицы Хоу Ифань. Призовой фонд турнира составляет 1,6 млн.
Аронян пока еще играет под армянским флагом, однако вскоре присоединится к команде США.
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