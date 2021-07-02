Левон Аронян победил чемпиона мира Магнуса Карлсена и вышел в финал Goldmoney Asian Rapid

Гроссмейстер Левон Аронян победил чемпиона мира Магнуса Карлсена и вышел в финал 7-го международного турнира Goldmoney Asian Rapid.

Как сообщает Арменпресс, во второй день полуфинала шахматисты сыграли по четыре партии. В двух партиях Аронян одержал победу, а два других завершились вничью. Армянский гроссмейстер вышел в финал турнира.

Организаторами турнира Goldmoney Asian Rapid являются чемпион мира Магнус Карлсен и лидер женской рейтинговой таблицы Хоу Ифань. Призовой фонд турнира составляет 1,6 млн.

Аронян пока еще играет под армянским флагом, однако вскоре присоединится к команде США.