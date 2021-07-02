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Партия «Армянская родина» обратилась в КС с требованием признать недействительными результаты выборов

Партия «Армянская родина» обратилась в КС с требованием признать недействительными результаты выборов

Партия «Армянская родина» 2 июля обратилась в Конституционный суд с требованием признать недействительными результаты внеочередных парламентских выборов 20 июня 2021 года. Как передает Арменпресс, об этом сообщила пресс-секретарь Конституционного суда Ева Товмасян.


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