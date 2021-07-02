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Армения обратилась в МПК с просьбой об участии в Паралимпийских играх  еще одного спортсмена

Армения обратилась в МПК с просьбой об участии в Паралимпийских играх  еще одного спортсмена

Армения на Паралимпийских играх в Токио пока имеет лишь одного представителя.

Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал председатель Национального паралимпийского комитета Армении Акоп Абрамян.

Он сказал, что комитет уже обратился в Международный паралимпийский комитет за квотой еще на одного участника. Окончательный список участников будет известен через неделю.  Стасик Назарян - единственный представитель Армении на нынешних Паралимпийских играх в Токио.

Летние Паралимпийские игры проводятся с 1960 года, зимние Паралимпийские игры - с 1976 года. Традиционно они проводятся после основных Олимпийских игр, а с 1988 года с согласия Международного олимпийского комитета Международного паралимпийского комитета Паралимпийские игры проводятся на тех же стадионах и в тех же спортивных залах.


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