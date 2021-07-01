В Лос-Анджелесе откроется  центр «Тумо»

В сотрудничестве с городом Лос-Анджелес и Институтом арменоведческих исследований Университета Южной Калифорнии в южной части долины Сан-Фернандо будет открыт первый в США центр «Тумо». На реализацию программы будет выделено 9 миллионов долларов. Как передает Арменпресс, об этом сообщил член нижней палаты законодательного органа Калифорнии Адрин Назарян.

«Кроме того, 1 миллион долларов будет предоставлен Институту арменоведческих исследований Университета Южной Калифорнии и 1 миллион долларов - Lark Musical Society, который обеспечивает высококачественное образование в области классической музыки», - говорится в заявлении.

Центр «Тумо» в долине Сан-Фернандо будет действовать бесплатно и будет открыт для детей от 12 до 18 лет.