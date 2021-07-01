СИ ЦЗИНЬПИН РЕЧЬ НА ТОРЖЕСТВЕННОМ СОБРАНИИ ПО СЛУЧАЮ СТОЛЕТНЕГО ЮБИЛЕЯ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ КП КИТАЯ

ЕРЕВАН, 1 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС/НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Товарищи, друзья!

Сегодняшний день является очень важным и торжественным моментом как в истории Коммунистической партии Китая, так и в истории китайской нации. Здесь на торжественном собрании мы вместе со всеми партийными товарищами и многонациональным народом Китая отмечаем столетний юбилей со дня основания Коммунистической партии Китая, вспоминая славный путь борьбы, пройденный ею на протяжении ста лет, устремляя взор в светлое будущее дела великого возрождения китайской нации.

Прежде всего, разрешите от имени ЦК КПК горячо поздравить с праздником всех членов Коммунистической партии Китая!

Позвольте мне с этой трибуны от имени партии и народа торжественно провозгласить: благодаря неустанным усилиям всех партийных товарищей и многонационального народа Китая мы добились цели, приуроченной к столетию Коммунистической партии Китая. На китайской земле было полностью построено среднезажиточное общество, раз и навсегда был положен конец абсолютной бедности. Мы, преисполненные небывалого энтузиазма, продвигаемся вперед к цели полного построения модернизированной социалистической державы, намеченной к столетию КНР. Это великая слава китайской нации! Это великая слава китайского народа! Это великая слава Коммунистической партии Китая!

Товарищи, друзья!

Китайская нация – одна из великих наций в мире, история ее цивилизации насчитывает более пяти тысяч лет. Китайская нация внесла немеркнущий вклад в развитие человеческой цивилизации. После Опиумной войны 1840 года Китай постепенно превратился в полуколониальное и полуфеодальное государство. Китай попал в унизительное положение, а его народ перенес тяжелые страдания. Китайская цивилизация лишилась возможности развиваться, китайская нация пережила невиданные ранее бедствия. С того времени великое возрождение китайской нации стало самой великой мечтой китайского народа и китайской нации.

Во имя спасения нации от гибели китайский народ смело поднялся на сопротивление, самоотверженные борцы и высокоидейные патриоты без устали призывали к борьбе, одно за другим следовали движение тайпинов, реформы 1898 года, движение ихэтуаней и революция 1911 года, предпринимались различные попытки спасения Родины, но все они закончились поражением. Китаю насущно необходима новая идеология для руководства движением за спасение Родины, настоятельно необходима новая организация для объединения революционных сил.

Орудийные залпы Октябрьской революции донесли до Китая марксизм-ленинизм. Наряду с великим пробуждением китайского народа и китайской нации, в процессе соединения марксизма-ленинизма с китайским рабочим движением родилась Коммунистическая партия Китая. Рождение в Китае Коммунистической партии – это великое эпохальное событие, которое кардинально изменило направление и ход развития китайской нации с периода новой истории, коренным образом изменило перспективы и судьбу китайского народа и китайской нации, существенно изменило тенденцию развития мира и мироустройство.

Со дня своего рождения Коммунистическая партия Китая рассматривала борьбу за счастье китайского народа и возрождение китайской нации как свою изначальную цель и миссию. На протяжении ста лет вся борьба Коммунистической партии Китая, которая сплачивала и вела за собой китайский народ, все жертвы, на которые она пошла, и все ее начинания были направлены на достижение одной цели – великого возрождения китайской нации.

– Во имя великого возрождения китайской нации Коммунистическая партия Китая, сплачивая и ведя за собой китайский народ, стойко и упорно сражалась в кровопролитных боях, добилась великих успехов в новодемократической революции. В результате Северного похода, Аграрной революционной войны, войны Сопротивления японским захватчикам и Освободительной войны, путем борьбы вооруженной революции против вооруженной контрреволюции нам удалось свергнуть три большие горы – империализм, феодализм и бюрократический капитализм, создать Китайскую Народную Республику, хозяином которой стал народ, добиться национальной независимости и народного освобождения. Победа новодемократической революции положила окончательный конец истории полуфеодального и полуколониального старого Китая и полному беспорядку в старом Китае, были окончательно аннулированы неравноправные договоры, навязанные Китаю державами тех времен, и все привилегии империализма в Китае. Это создало базовые социальные условия для осуществления великого возрождения китайской нации. Коммунистическая партия Китая и китайский народ своей мужественной и упорной борьбой торжественно объявили миру: китайский народ встал во весь рост, а те времена, когда китайская нация подвергалась произвольным притеснениям и унижениям, безвозвратно ушли в прошлое.

– Во имя великого возрождения китайской нации Коммунистическая партия Китая, сплачивая и ведя за собой китайский народ в самоотверженной борьбе за могущество Родины, опираясь на собственные силы, добилась великих успехов в деле социалистической революции и строительства. Путем осуществления социалистической революции нам удалось ликвидировать систему феодальной эксплуатации и гнета, просуществовавшую в Китае несколько тысячелетий, создать основные системы социализма. В процессе продвижения социалистического строительства нам удалось пресечь диверсионно-подрывную деятельность и вооруженные провокации со стороны империализма и гегемонизма, осуществить самые широкие и самые глубокие в истории китайской нации социальные преобразования, совершить великий скачок, благодаря которому крайне бедная страна на Востоке мира с ее многочисленным населением широкой поступью вышла на путь развития социалистического общества. Все это послужило коренной политической предпосылкой и институциональным фундаментом для осуществления великого возрождения китайской нации. Коммунистическая партия Китая и китайский народ своей мужественной и упорной борьбой торжественно объявили миру: Китайский народ способен не только разрушить старый мир, но и построить новый, только социализм является для Китая спасением и только социализм позволит Китаю успешно развиваться!

– Во имя великого возрождения китайской нации Коммунистическая партия Китая, сплачивая и ведя за собой китайский народ, раскрепощала сознание, твердо стремилась вперед, добилась великих успехов в деле реформ, открытости и социалистической модернизации. Совершив великий перелом с момента основания Нового Китая, имеющий далеко идущее значение в истории КПК, мы определили основную линию партии на начальной стадии социализма. Неизменно продвигая вперед политику реформ и открытости, мы успешно преодолели различные риски и вызовы, положили начало социализму с китайской спецификой, упорно его отстаивали, защищали и развивали. Мы совершили исторический переход от высокоцентрализованной системы плановой экономики к жизнеспособной системе социалистической рыночной экономики, от частичной либо полной замкнутости к всеобъемлющей открытости. Мы достигли исторического прорыва, покончив с относительной отсталостью развития производительных сил, вышли на второе место в мире по общему объему экономики. Мы осуществили исторический скачок, преодолев дефицит одежды и продовольствия в народной жизни, перешли к достижению в целом средней зажиточности и полному построению среднезажиточного общества. Все это позволило создать полные новых жизненных сил системы, гарантирующие осуществление великого возрождения китайской нации, а также материальные условия для динамичного развития. Коммунистическая партия Китая и китайский народ своей мужественной и упорной борьбой торжественно объявили миру: реформы и открытость – это ключевой шаг, который определяет перспективы и судьбу современного Китая и позволяет ему широкой поступью догонять эпоху!

– Во имя великого возрождения китайской нации Коммунистическая партия Китая, сплачивая и ведя за собой китайский народ, будучи уверенной в своих силах и неустанно устремленной вперед, на основе сохранения традиционных устоев и развития инновационной деятельности, скоординировала усилия по осуществлению великой борьбы, великой программы, великого дела и великой мечты, добилась великих успехов в деле социализма с китайской спецификой в новую эпоху. Со времени проведения XVIII съезда КПК социализм с китайской спецификой вступил в новую эпоху, мы, отстаивая и усиливая всестороннее партийное руководство, на основе единого планирования реализовывали общую схему пятиединого строительства, согласованно осуществляли четырехаспектную всестороннюю стратегическую концепцию. Мы неизменно отстаивали и совершенствовали социалистический строй с китайской спецификой, стимулировали модернизацию системы и потенциала государственного управления. В соответствии с принципом управления партией по внутрипартийным нормативным актам мы создали относительно совершенную систему внутрипартийных правовых норм. Мы преодолели ряд серьезных рисков и вызовов, осуществили цель, приуроченную к столетнему юбилею КПК, четко наметили стратегический план по осуществлению цели, запланированной к столетию КНР. В деле партии и государства были достигнуты исторические успехи и совершены исторические преобразования. Все это предоставило более совершенные институциональные гарантии, более прочную материальную основу и более активную духовную силу для осуществления великого возрождения китайской нации. Коммунистическая партия Китая и китайский народ своей мужественной и упорной борьбой торжественно объявили миру: китайская нация совершила великий скачок – встала на ноги, стала жить лучшей жизнью и превращается в сильную и могучую нацию, осуществление великого возрождения китайской нации стало необратимым ходом истории!

За истекшее столетие Коммунистическая партия Китая, сплачивая и ведя за собой китайский народ, проявила «беззаветную самоотверженность ради великих идеалов и бесстрашную доблесть в построении нового мира», вписала величайшую эпопею в многотысячелетнюю историю китайской нации. Великий путь, проложенный на протяжении этого столетия, великое дело, созданное за этот период, и великие достижения, полученные в течение ста лет, непременно останутся в анналах истории развития китайской нации и истории человеческой цивилизации.

Товарищи, друзья!

Сто лет тому назад китайские коммунисты-первопроходцы основали Коммунистическую партию Китая, сформировали великий дух основания КПК – приверженность истине и идеалам, следование изначальной цели и выполнение возложенной миссии, готовность к самопожертвованию и героической борьбе, преданность партии и стремление оправдать ожидания народа. Это источник духовной силы Коммунистической партии Китая.

На протяжении ста лет Коммунистическая партия Китая развивала великий дух основания партии, в процессе длительной борьбы создала систему духовных ценностей китайских коммунистов, выработала яркие политические качества. История безостановочно движется вперед, а духовные ценности передаются из поколения в поколение. Мы должны продолжать развивать славные традиции, наследовать революционную кровь, неизменно наследовать и развивать великий дух основания КПК!

Товарищи, друзья!

Все успехи, достигнутые нами на протяжении ста лет, – это результат сплоченной борьбы китайских коммунистов, китайского народа и китайской нации. Китайские коммунисты, главными представителями которых являются товарищи Мао Цзэдун, Дэн Сяопин, Цзян Цзэминь и Ху Цзиньтао, ради великого возрождения китайской нации совершили величайшие заслуги, которые достойны войти в анналы истории! Мы выражаем им высочайшее уважение!

В настоящий момент мы глубоко чтим память товарищей Мао Цзэдуна, Чжоу Эньлая, Лю Шаоци, Чжу Дэ, Дэн Сяопина, Чэнь Юня и других революционеров старшего поколения, которые внесли важный вклад в дело китайской революции, строительства и реформ, в создание, укрепление и развитие Компартии Китая; глубоко чтим память павших героев революции, отдавших свою жизнь ради образования, защиты и строительства Нового Китая; глубоко чтим память павших революционеров, самоотверженно посвятивших себя делу реформ, открытости и социалистической модернизации; глубоко чтим память высокоидейных и благородных патриотов, которые боролись за национальную независимость и народное освобождение со времени периода новой истории. Их величайшие подвиги во имя Родины и нации навечно вошли в историю! Их благородный дух навсегда останется в сердце народа!

Народ – творец истории, подлинный герой. Я хотел бы от имени ЦК КПК выразить глубокое уважение широким слоям рабочих, крестьян, интеллигенции, всем демократическим партиям и беспартийным деятелям, народным организациям и патриотически настроенным деятелям различных кругов, командирам и бойцам НОАК, офицерам и солдатам войск вооруженной милиции, сотрудникам органов общественной безопасности, командирам и бойцам пожарно-спасательных частей, всем социалистическим трудящимся, а также всем участникам единого фронта! Передать искренний привет соотечественникам из Сянганского и Аомэньского особых административных районов, тайваньским и зарубежным соотечественникам! От всего сердца выразить признательность народам и друзьям из разных стран мира, которые поддерживают дружественные отношения с китайским народом, оказывают внимание и поддержку делу китайской революции, строительства и реформ!

Товарищи, друзья!

Наметить изначальную цель легко, но довести ее до конца сложно. Уроки прошлого помогают познать закономерность спадов и подъемов. Мы должны на основе обобщения исторического опыта постигать реальность и заглядывать в далекое будущее. Оценивая столетнюю борьбу Коммунистической партии Китая, мы должны ясно понять, в чем кроется наш успех в прошлом, и что может гарантировать наш успех в будущем. Таким образом, в новом походе мы будем более твердо и сознательно помнить изначальную цель и возложенную на нас миссию, создавать более светлое будущее.

– Извлекая уроки из истории, открывая будущее, необходимо придерживаться твердого руководства со стороны КПК. Успех дела Китая коренным образом зависит от нашей партии. Более чем 180-летняя история китайской нации с периода новой истории, 100-летняя история Коммунистической партии Китая и более чем 70-летняя история Китайской Народной Республики полностью подтверждают, что без Коммунистической партии не было бы Нового Китая, не могло бы быть и речи о великом возрождении китайской нации. История и народ выбрали Компартию Китая. Руководство со стороны КПК – это самая сущностная особенность социализма с китайской спецификой, это наиважнейшее преимущество социалистического строя с китайской спецификой, это основа и жизненная артерия партии и государства, от него зависят интересы и судьба всех народов страны.

В новом походе мы должны отстаивать всестороннее руководство со стороны КПК, непрерывно совершенствовать партийное руководство, усиливать политическое сознание, сознание интересов целого, сознание ядра и сознание равнения, укреплять уверенность в нашем собственном пути, теории, строе и культуре социализма с китайской спецификой, решительно отстаивать статус генерального секретаря как руководящего ядра ЦК КПК и партии в целом, защищать авторитет ЦК КПК и поддерживать его единое централизованное руководство. Ни на минуту не забывать о коренных интересах государства, постоянно повышать у партии уровень государственного управления на научной, демократической и правовой основе, в полной мере выявлять роль партии как руководящего ядра, владеющего обстановкой в целом и координирующего деятельность всех сторон!

– Извлекая уроки из истории, открывая будущее, необходимо сплачивать китайский народ и вести его за собой в неустанной борьбе за прекрасную жизнь. Страна – это народ, народ – это страна. Завоевание и защита государственной власти есть не что иное, как завоевание сердца народа. Компартия Китая глубоко укоренилась в народе, она кровно связана с ним и черпает из него свои силы. КПК всегда представляет коренные интересы самых широких слоев народа, разделяет с ним радость и печаль и живет с ним одной судьбой. У партии нет собственных особых интересов, она никогда не представляла интересы каких-нибудь групп по интересам, правящих кругов и привилегированных сословий. Любые попытки оторвать КПК от китайского народа и противопоставлять их друг другу непременно будут обречены на провал! С этим не согласятся более 95 млн китайских коммунистов, не согласится также китайский народ, насчитывающий более 1,4 млрд человек!

В новом походе мы должны творить историю, прочно опираясь на народ, неизменно придерживаться беззаветного служения народу как коренного предназначения партии, твердо стоять на позиции народа, претворять в жизнь партийную линию масс, уважать творческую инициативу народа, следовать концепции развития, ставящей в центр внимания народ. Необходимо развивать всеобъемлющую народную демократию, защищать социальное равенство и справедливость, прилагать особые усилия для решения проблемы неравномерности и неполноты развития, для решения актуальных и сложных проблем, которые наиболее беспокоят народные массы и решения которых с нетерпением ждет народ, содействуя достижению более заметных и существенных сдвигов во всестороннем развитии личности и в осуществлении всеобщей зажиточности населения!

– Извлекая уроки из истории, открывая будущее, необходимо продолжать продвигать китаизацию марксизма. Марксизм – это коренная руководящая идеология партии и государства, это душа и знамя КПК. Неизменно следуя основным положениям марксизма, придерживаясь реалистического подхода к делу, исходя из реалий Китая, Коммунистическая партия Китая четко разбирается в общих тенденциях развития эпохи, удерживает историческую инициативу, проводит нелегкие поиски, непрерывно способствует китаизации и осовремениванию марксизма, ведет китайский народ к последовательному продвижению великих социальных преобразований. Успех КПК и преимущества социализма с китайской спецификой в конечном счете кроются в эффективном применении марксизма!

В новом походе мы должны, непоколебимо придерживаясь марксизма-ленинизма, идей Мао Цзэдуна, теории Дэн Сяопина, важных идей тройного представительства и научной концепции развития, всесторонне претворять в жизнь идеи о социализме с китайской спецификой новой эпохи, продолжать сочетать основные положения марксизма с конкретной реальностью Китая, с превосходной традиционной китайской культурой, под марксистским углом зрения наблюдать за эпохой, понимать ее характерные черты и направлять тенденции ее развития, продолжать развивать современный китайский марксизм и марксизм XXI века!

– Извлекая уроки из истории, открывая будущее, необходимо продолжать сохранять и развивать социализм с китайской спецификой. Следование своему пути – это исходная точка всей партийной теории и практики, более того, это исторический вывод, сделанный партией в ходе своей столетней борьбы. Социализм с китайской спецификой – это коренное достижение партии и народа, перенесших бесчисленные трудности и выплативших за него колоссальную цену, это верный путь осуществления великого возрождения китайской нации. На основе продолжения и развития социализма с китайской спецификой, содействия скоординированному развитию материальной, политической, духовной культуры, а также цивилизованности общества и экологической цивилизации, мы сформировали новую китайскую модель модернизации и создали новую форму человеческой цивилизации.

В новом походе мы должны придерживаться основной теории, основной линии и основной стратегии партии, на основе единого планирования продвигать реализацию общей схемы пятиединого строительства, согласованно осуществлять четырехаспектную всестороннюю стратегическую концепцию. Необходимо всесторонне углублять реформы и открытость, исходя из условий нового этапа развития, полно, точно и всесторонне претворять в жизнь новую концепцию развития, формировать новую архитектонику развития, содействовать высококачественному развитию, способствовать укреплению собственного потенциала в области науки и техники. Необходимо гарантировать народу положение хозяина страны, неуклонно придерживаться принципа верховенства закона в государственном управлении, неуклонно претворять в жизнь систему основных ценностей социализма, последовательно обеспечивать и улучшать жизнь населения в ходе развития, поддерживать гармоничное сосуществование человека и природы, согласованно содействовать повышению благосостояния населения, достижению могущества страны и созданию прекрасного Китая.

За более чем пятитысячелетнюю историю развития китайская нация создала свою великолепную цивилизацию. Коммунистическая партия Китая имеет 100-летнюю практику борьбы, накопила более чем 70-летний опыт в области управления государством и подъема страны. Мы активно изучаем и заимствуем все полезные достижения человеческой цивилизации, приветствуем все полезные предложения и доброжелательную критику, но никак не принимаем никаких поучений от всяких самонадеянных умников! Коммунистическая партия Китая и китайский народ будут шагать вперед с гордо поднятой головой по выбранному ими самими пути, крепко удерживать в своих руках судьбу Китая для дальнейшего развития и прогресса!

– Извлекая уроки из истории, открывая будущее, необходимо ускорять модернизацию национальной обороны и армии. Для создания могущественного государства необходимо укреплять армию, только могучая армия сможет обеспечить спокойствие в стране. Отстаивание принципа «партия командует винтовкой» и создание собственной народной армии – это неоспоримая истина, которую постигла КПК в результате суровой, жестокой борьбы. Народная армия, совершившая бессмертные подвиги во имя партии и народа, является прочной опорой, защищающей красную власть и национальное достоинство, а также мощной силой обеспечения мира в регионе и во всем мире.

В новом походе мы должны целиком и полностью претворять в жизнь идеи партии об укреплении армии в новую эпоху, осуществлять военно-стратегический курс новой эпохи, неуклонно сохранять абсолютное руководство народной армией со стороны КПК, неизменно идти по пути укрепления армии с китайской спецификой, всесторонне вести политическое строительство армии, наращивать военную мощь посредством реформ, опираясь на научно-технологические достижения и на высокопрофессиональные кадры, осуществлять управление армией в соответствии с законом, чтобы превратить народную армию в вооруженные силы мирового уровня и обладать более значительным потенциалом и более надежными средствами в области защиты государственного суверенитета, безопасности и интересов развития Китая.

– Извлекая уроки из истории, открывая будущее, необходимо прилагать неустанные усилия к формированию сообщества единой судьбы человечества. Мир, согласие и гармония – это концепции, к реализации которых китайская нация неустанно стремится и которые она наследует на протяжении более чем пяти тысячелетий. В крови китайской нации нет генов захватчиков и гегемонов. Коммунистическая партия Китая заботится о будущем и судьбе человечества, рука об руку движется вперед со всеми прогрессивными силами мира. Китай будет неизменно содействовать миру во всем мире, вносить свой вклад в глобальное развитие и защищать международный порядок.

В новом походе мы должны, высоко неся знамя мира, развития, сотрудничества и всеобщего выигрыша, проводить самостоятельную и независимую мирную внешнюю политику, неизменно следовать по пути мирного развития, способствовать построению нового типа международных отношений, продвигать создание сообщества единой судьбы человечества, содействовать высококачественному развитию в рамках инициативы «Один пояс и один путь», предоставлять миру новые возможности за счет новых достижений развития Китая. Вместе со всеми миролюбивыми странами и народами Коммунистическая партия Китая будет продолжать развивать общие ценности всего человечества – мир, развитие, равенство, справедливость, демократию и свободу. КПК будет продолжать развивать сотрудничество, не занимаясь конфронтацией; расширять открытость, не проводя политику самоизоляции; твердо стоять на позиции взаимной выгоды и обоюдного выигрыша, отказываясь от мышления игры с нулевой суммой; выступать против гегемонизма и политики силы, продвигая колесо истории вперед к светлым целям!

Китайский народ – это народ, который стремится к справедливости и не подается насилию, а китайская нация – это нация, которая обладает сильным чувством национальной гордости и уверенности. Китайский народ никогда не третировал, не угнетал и не порабощал народы других стран в прошлом, не делает так в настоящее время, не будет так делать и в будущем. В то же время китайский народ ни в коем случае не позволит никаким внешним силам третировать, угнетать и порабощать себя. Тот, кто попытается это сделать, непременно потерпит полный провал перед стальной Великой стеной, возведенной из своей плоти китайским народом, насчитывающим свыше 1,4 млрд человек.

– Извлекая уроки из истории, открывая будущее, необходимо вести великую борьбу, имеющую множество новых исторических особенностей. Решимость бороться и решимость побеждать – это могучая и непобедимая духовная сила КПК. Для осуществления великой мечты необходимо вести упорную и неустанную борьбу. Сегодня, мы как никогда ранее за всю историю близки к осуществлению нашей цели – великого возрождения китайской нации, и как никогда ранее уверены в своих возможностях реализовать эту цель. В то же время мы должны быть готовы приложить еще более упорные и напряженные усилия.

В новом походе мы должны повышать бдительность против возможных угроз и опасностей и заблаговременно принимать меры предосторожности. Претворяя в жизнь всеобъемлющую концепцию национальной безопасности, мы должны координировать работу в сфере развития и безопасности, комплексно учитывать общую стратегию великого возрождения китайской нации и невиданные за последние сто лет значительные изменения в мире. Необходимо в полной мере понимать новые особенности и новые требования, возникшие в связи с изменением основного противоречия китайского общества, глубоко осознавать новые противоречия и новые вызовы, связанные со сложной международной обстановкой. Необходимо смело вести борьбу, совершенствовать умения и навыки ведения борьбы, как говорится, «встретившись с горой, прокладывать дорогу; встретившись с рекой, возводить мост», смело преодолевать всевозможные риски и вызовы.

– Извлекая уроки из истории, открывая будущее, необходимо содействовать великому сплочению сынов и дочерей китайской нации. В ходе столетней борьбы Коммунистическая партия Китая всегда ставит единый фронт на важное место, непрерывно укрепляет и развивает широчайший единый фронт, сплачивает все силы, которые можно сплотить, и мобилизует все позитивные факторы, которые можно мобилизовать, чтобы максимально концентрировать силы на совместной борьбе. Патриотический единый фронт – это важнейшее чудодейственное средство, которое помогает КПК в сплочении сынов и дочерей китайской нации в стране и за ее пределами для осуществления великого возрождения китайской нации.

В новом походе мы должны твердо стоять на позиции великого сплочения и великого объединения, отстаивать единство тождественности и многообразия, усиливать работу по идейно-политическому ориентированию, формировать широкий консенсус, собирать таланты со всех концов мира. Необходимо стараться найти наибольший общий делитель и очертить наибольший концентрический круг, чтобы создать такую благоприятную обстановку, при которой все сыны и дочери китайской нации в стране и за рубежом единодушно и совместными силами стремятся к достижению общей цели, и тем самым консолидировать грандиозные силы для национального возрождения!

– Извлекая уроки из истории, открывая будущее, необходимо непрерывно продвигать партийное строительство как новую великую программу. Смелые революционные самопреобразования есть та яркая особенность, которая отличает КПК от всех других политических партий. Пройдя через горнило многочисленных испытаний, наша партия всегда сохраняет бурную жизненную энергию. Здесь одна из основных причин заключается в том, что мы все время придерживаемся принципов партийного самоконтроля и всестороннего устрожения внутрипартийного управления, надлежащим образом преодолеваем риски и испытания, возникающие в различные исторические периоды, стремимся к тому, чтобы в историческом процессе глубоких изменений мировой обстановки наша партия всегда шла в авангарде эпохи; в историческом процессе противостояния внутренним и внешним рискам она неизменно служила вечной надежной опорой китайского народа!

В новом походе нам необходимо крепко-накрепко усвоить истину: «чтобы ковать железо, нужно самому быть крепким», укреплять политическую сознательность в постоянном осуществлении всестороннего устрожения внутрипартийного управления. Придавая первостепенное значение партийному политическому строительству, продолжать стимулировать партийное строительство в новую эпоху как новую великую программу. Необходимо непрерывно ужесточать организационную систему партии, прилагать усилия к формированию контингента высококачественных кадров, обладающих высокими моральными и деловыми качествами. Необходимо решительно и неуклонно продвигать работу по улучшению партийного стиля, созданию неподкупного аппарата и борьбе с коррупцией, безжалостно устранять любые факторы, приносящие вред передовому характеру и чистоте партии, уничтожать все вирусы, оказывающие разлагающее воздействие на ее здоровый организм, не допускать ее загнивания, изменения ее цвета и стиля, и стремиться к тому, чтобы она всегда была сильным руководящим ядром в историческом процессе отстаивания и развития социализма с китайской спецификой в новую эпоху!

Товарищи, друзья!

Мы должны всесторонне и точно претворять в жизнь курс «одна страна – две системы», ориентированный на высокую степень самоуправления по принципу «Сянганом управляют сами сянганцы», «Аомэнем управляют сами аомэньцы», реализовывать полную юрисдикцию Центра над Сянганским и Аомэньским особыми административными районами, осуществлять правовые системы защиты национальной безопасности в СОАР и АОАР и соответствующие механизмы их применения, охранять суверенитет, безопасность и интересы развития государства, а также социальную стабильность на обеих территориях, поддерживать долгосрочное процветание и стабильность Сянгана и Аомэня.

Решение тайваньского вопроса и полное воссоединение Родины – это историческая задача, к выполнению которой неизменно стремится Коммунистическая партия Китая, это общие чаяния всех сынов и дочерей китайской нации. Необходимо отстаивать принцип единого Китая и «Договоренности 1992 года», активизировать процесс мирного воссоединения Родины. Все сыны и дочери китайской нации, в том числе и соотечественники с обоих берегов, должны, единодушно взаимодействуя и рука об руку продвигаясь вперед, решительно пресекать любые попытки создания «независимого Тайваня», совместными усилиями открывать светлые перспективы возрождения китайской нации. Никто не должен недооценивать твердую решимость, непоколебимую волю и мощный потенциал китайского народа в защите суверенитета и территориальной целостности государства!

Товарищи, друзья!

Будущее принадлежит молодежи, мы возлагаем на нее свои надежды. Сто лет тому назад – в те мрачные для Китая времена, группа новой молодежи, высоко держа идейный факел марксизма, упорно нащупывала путь к возрождению китайской нации. На протяжении ста лет под знаменем КПК китайская молодежь многих поколений посвятила свою молодость и силы делу партии и народа, став авангардной силой в осуществлении великого возрождения китайской нации. А в новую эпоху китайская молодежь должна брать на себя ответственность за великое возрождение китайской нации, развивать присущие китайцам высокие устремления, непоколебимую волю и твердую уверенность. Должна дорожить этой великой эпохой и золотой порой своей молодости, оправдать искренние надежды партии и народа!

Товарищи, друзья!

Сто лет тому назад, в момент своего основания КПК насчитывала только 50 с лишним членов, а сегодня она уже стала крупнейшей в мире правящей партией с более чем 95 млн членов, которая руководит огромной страной с населением в более чем 1,4 млрд человек и обладает весомым влиянием в мире.

Сто лет тому назад китайская нация предстала перед миром как страна, находившаяся в состоянии полного упадка. А сегодня перед миром стоит нация, которая бурно развивается и неудержимыми шагами идет по пути к своему великому возрождению.

За истекшие сто лет Коммунистическая партия Китая успешно выполнила миссию, возложенную на нее историей и народом. Теперь она, сплачивая и ведя за собой китайский народ, встала на новый путь осуществления намеченной к столетию КНР цели.

Все члены Коммунистической партии Китая! ЦК партии призывает к тому, чтобы вы крепко помнили о своей изначальной цели и миссии, укрепляли свои идеалы и убеждения, реализовывали предназначение партии, всегда поддерживали кровные связи с народными массами, всегда жили с народом одними думами и вместе с ним трудились, разделяли их радости и невзгоды, продолжали прилагать неустанные усилия для реализации мечты народа о прекрасной жизни, и добивались еще большей славы во имя партии и народа!

Товарищи, друзья!

Коммунистическая партия Китая неизменно посвящает себя вечному великому делу китайской нации. Проделав 100-летний путь развития, КПК сейчас находится в расцвете сил и энергии! Оглядываясь на прошлое и заглядывая в будущее, мы убеждены, что под твердым руководством КПК и благодаря тесному сплочению многонационального народа страны, цель полного построения модернизированной социалистической державы обязательно будет достигнута, а китайская мечта о великом возрождении китайской нации непременно сбудется!

Да здравствует великая, славная и верная Коммунистическая партия Китая!

Да здравствует великий, славный и героический китайский народ!

Посольство Китайской Народной Республики в Республике Армения