В результате войны в Арцахе разрушены 71 школа, 14 детских садов и более 10 очагов культуры

В результате 44-дневной войны в Арцахе были нарушены права на образование около 33 000 детей, в том числе около 24 000 воспитанников дошкольных учреждений. Как сообщает Арменпресс, об этом во время выступления в Национальном собрании заявил президент Республики Арцах Араик Арутюнян.

«В Арцахе бомбардировкам подверглись многие школы, дошкольные учреждения, начальные и средние профессиональные учебные заведения. В результате была разрушена 71 школа, 14 детских садов и более 10 центров культуры, не считая многих школ, оставшихся на оккупированных территориях.

На оккупированных территориях осталось 107 общеобразовательных и 17 дошкольных учреждений. Число учителей, оставшихся без работы, составило 1 656 человек, некоторые из них начали работу в других учебных заведениях Арцаха, проводится работа для обеспечения работой и остальных», - сказал Арутюнян.

Арутюнян отметил, что в рамках культурной политики с начала 2020 года в республике проводятся мероприятия, направленные на реставрацию ряда памятников истории и культуры и на развитие ковроткачества. По словам президента Арцаха, из-за эпидемии, а затем и из-за войны они остались незавершенными, многие запланированные программы не были реализованы.

«Наше культурное наследие сильно пострадало от войны. Ведется работа с представителями как миротворческих сил Российской Федерации, дислоцированных в Арцахе, так и международных организаций по сохранению и восстановлению культурных ценностей на территориях, находящихся под контролем Азербайджана.

Оценка ущерба, нанесенного войной, восстановление памятников истории и культуры и их популяризация будут одним из важных направлений нашей культурной политики», - заключил Араик Арутюнян.