Рустам Бадасян с послом Японии обсудил вопросы углубления сотрудничества

Исполняющий обязанности министра юстиции Рустам Бадасян принял чрезвычайного и полномочного посла Японии в Республике Армения Фукусиму Масанори. Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве юстиции.

Рустам Бадасян приветствовал гостя, поздравил с назначением на должность и пожелал ему успехов в деле развития отношений между двумя странами.

Посол поблагодарил за прием и отметил, что правительство Японии высоко ценит участие Рустама Бадасяна в состоявшемся в марте этого года в Японии 14-м конгрессе ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию. По словам посла Фукусимы Масанори, Армения и Япония должны укрепить отношения, поскольку, несмотря на структурные и системные различия, он видит их потенциал, особенно в сферах высоких технологий и культуры и в судебно-правовой сфере.

Рустам Бадасян поблагодарил правительство Японии за предоставленную Армении гуманитарную помощь в размере 3,6 млн долларов с целью нейтрализации последствий Арцахской войны и коснулся широкой повестки сотрудничества, обсужденной в ходе встречи с японским коллегой, в частности, возможности внедрения в Армении лучшего опыта Японии в пробации и в уголовно-исполнительных сферах.

В завершение встречи стороны выразили готовность внести и свой личный вклад во благо развития армяно-японских отношений.