Обсуждены программы армяно-российского военно-авиационного сотрудничества

Исполняющий обязанности министра обороны Вагаршак Арутюнян 29 июня посетил аэропорт «Эребуни», где начальник управления авиации Вооруженных сил Армении полковник Гагик Асланян и командующий российской военной базой полковник Александр Петров представили авиационные средства и их технические характеристики.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, Арутюнян ознакомился с возможностями боевых самолетов в кабине. Вагаршаку Арутюняну также были представлены образцы вооружения военной авиации.

В ходе визита было обсуждено текущее состояние сотрудничества между военно-воздушными силами двух стран, ход совместного боевого дежурства и предстоящие программы.