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Обсуждены программы армяно-российского военно-авиационного сотрудничества

Обсуждены программы армяно-российского военно-авиационного сотрудничества

Исполняющий обязанности министра обороны Вагаршак Арутюнян 29 июня посетил аэропорт «Эребуни», где начальник управления авиации Вооруженных сил Армении полковник Гагик Асланян и командующий российской военной базой полковник Александр Петров представили авиационные средства и их технические характеристики. 

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, Арутюнян ознакомился с возможностями боевых самолетов в кабине. Вагаршаку Арутюняну также были представлены образцы вооружения военной авиации.

В ходе визита было обсуждено текущее состояние сотрудничества между военно-воздушными силами двух стран, ход совместного боевого дежурства и предстоящие программы.


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