У абонентов Level Up от Ucom есть безлимитный доступ к приложениям Netflix, Duolingo и Zoom 

Продолжаем представлять тарифные планы голосовой мобильной услуги "Level Up" от Ucom, которые позволяют абонентам воспользоваться безлимитным доступом к более чем 25 наиболее популярным приложениям. На этот раз поговорим еще о трех любимых многими приложениях, предусмотренных для образования, развлечения и общения.

Duolingo

Это абсолютно бесплатное американское приложение для изучения языков было создано в 2011 году известным ученым Луи фон Аном. В приложении предлагается выучить 39 разных языков, выбрав один из 98 курсов.

Английский, испанский, французский, немецкий, итальянский, японский, корейский, португальский, русский и китайский языки входят в десятку самых популярных языков, изучаемых в Duolingo.

Приложение доступно для смартфонов, работающих как на операционной системе iOS, так и на Android.

После загрузки приложения пользователю просто нужно будет ввести адрес электронной почты, затем перейти по отправленной на электронную почту ссылке и подтвердить регистрацию. Здесь можно будет выбрать тот язык, который пользователь намерен изучать, пройти тест на знание языка и погрузиться в тонкости выбранного языка. Курсы языков – современные, в развлекательном формате, с богатым словарным запасом, мультимедийными и аудио материалами. Кроме того, они распределены по темам, к примеру, ''знакомство'', ''фразы'', ответы ''да/нет'', ''множественное число'' и так далее. За каждый правильный ответ можно заработать очки, а в случае ошибки – потерять одну из пяти ''жизней''.

Все абоненты тарифных планов Level Up могут безлимитно воспользоваться этим приложением.

Zoom

Несмотря на то, что эта облачная платформа для видеоконференций была официально запущена с 2013 года, широкое распространение во всем мире она получила во время пандемии COVID-19. Эта платформа предоставляет видеоуслуги предприятиям, индивидуальным потребителям и работникам в сфере образования. Разработчики приложения уверяют пользователей, что их продукт является безопасным и надежным средством для любых типов и длительности видеозвонков и других видов онлайн общения.

Этой платформой воспользовался даже премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который во время эпидемии провел первое заседание правительства посредством Zoom.

«В современном мире люди очень активно стали пользоваться новосозданными и широко распространенными приложениями, что и побудило Ucom предпринять все возможное, чтобы сделать их более доступными. В наши тарифные планы Level Up мы включили многие из этих приложений, что позволяет использовать их, не задумываясь об объеме интернета», - отметил генеральный директор компании Ucom Ара Хачатрян.

Все абоненты тарифных планов Level Up могут безлимитно пользоваться приложением Zoom.

Netflix

Netflix – это потоковый сервис по подписке, который позволяет смотреть высококачественные телешоу и фильмы без рекламы. На этой платформе также можно загружать телешоу, фильмы для устройств iOS, Android или Windows 10 и смотреть их без подключения к интернету. Предлагаемый здесь богатый и многожанровый список фильмов придется по вкусу даже самому требовательному пользователю.

Здесь также можно изменить язык, добавить или удалить субтитры в разделе «Настройки». Эта возможность особо заинтересует тех, кто только начал изучать новый иностранный язык.

Как уже было отмечено выше, пользоваться приложением можно только по подписке, отсюда следует, что речь идет о платной услуге.

Абоненты голосовой связи, подключившиеся к Level Up предоплатный 4700 и Level Up постоплатный 5500 и более высоким тарифным планам, могут безлимитно пользоваться этим приложением.

Напомним, что в рамках целого ряда тарифных планов Level Up от Ucom не взимается плата за интернет при использовании трех вышеупомянутых приложений. Однако, если подписчики этих приложений переходят по ссылке на другие сайты, например, используют предоплатный тарифный план Level Up 1700 и, предположим, переходят из приложения Zoom по ссылке в YouTube , тогда при просмотре этого видео в YouTube используются гигабайты, предоставленные в рамках указанного тарифного плана.