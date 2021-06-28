Минобороны опровергает информацию об обстреле ВС Армении азербайджанских позиций

Министерство обороны Республики Армения опровергает распространяемую Минобороны Азербайджана информацию, что подразделения Вооруженных сил Армении обстреляли азербайджанские позиции на армяно-азербайджанском участке границы Тавушской области. «Арменпресс» представляет сообщение, распространенное Министерством обороны Республики Армения.

«Министерство обороны Азербайджана в очередной раз распространило дезинформацию, утверждая, что вечером 27 июня подразделения вооруженных сил Армении обстреляли азербайджанские позиции, на этот раз на армяно-азербайджанском участке границы Тавушской области. Эта информация также не соответствует действительности. Подразделения ВС Республики Армения в направлении азербайджанских позиций не произвели ни одного выстрела».