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Минобороны опровергает информацию об обстреле ВС Армении азербайджанских позиций

Минобороны опровергает информацию об обстреле ВС Армении азербайджанских позиций

Министерство обороны Республики Армения опровергает распространяемую Минобороны Азербайджана информацию, что подразделения Вооруженных сил Армении обстреляли азербайджанские позиции на армяно-азербайджанском участке границы Тавушской области. «Арменпресс» представляет сообщение, распространенное Министерством обороны Республики Армения.

«Министерство обороны Азербайджана в очередной раз распространило дезинформацию, утверждая, что вечером 27 июня подразделения вооруженных сил Армении обстреляли азербайджанские позиции, на этот раз на армяно-азербайджанском участке границы Тавушской области. Эта информация также не соответствует действительности. Подразделения ВС Республики Армения в направлении азербайджанских позиций не произвели ни одного выстрела».


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