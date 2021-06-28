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В учебниках по музыке общеобразовательных школ Японии написано и об армянском дудуке

В учебниках по музыке общеобразовательных школ Японии написано и об армянском дудуке

28 июня посол Республики Армения в Японии Арег Ованнисян принял японского дудукиста Ясутаки Таруми, популяризирующего в Японии армянскую музыку.

Как передает «Арменпресс», посольство Армении в Японии сообщило, что посол поблагодарил Ясутака Таруми за популяризацию в Японии армянской музыки и дудука, придав значение дальнейшему укреплению связей с представителями этой сферы Армении посредством совместных программ.

Ясутака Таруми сообщил, что с 1 апреля учебного года  2021/2022 в учебниках по музыке государственных школ Японии написано и об армянском дудуке.

На встрече обсуждались и перспективы сотрудничества с посольством.


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