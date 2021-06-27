Азербайджанская сторона открыла беспорядочный огонь, армянская сторона не ответила: МО Армении

Министерство обороны Азербайджана распространяет очередную дезинформацию об обстреле на протяжении нескольких часов азербайджанских позиций Вооруженными силами Армении на армяно-азербайджанском участке границы Гегаркуникской области. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении.

«Вооруженные силы Республики Армения не открывали огня по азербайджанским позициям. Более того, в указанный министерством обороны Азербайджана период времени именно азербайджанская сторона открыла беспорядочный огонь, на который армянская сторона не ответила», - сообщает МО Армении.