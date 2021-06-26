Глава МИД Канады объявил о новой миссии по поддержке демократии в Армении

Министр иностранных дел Канады Марк Гарно заявил, что посол Канады в Германии и специальный посланник в Европейском союзе и Европе Стефан Дион возьмет на себя миссию по изучению возможностей для более эффективной поддержки армянской демократии. Как сообщает Арменпресс, об этом отмечается на официальном сайте МИД Канады.

«Опираясь на совместную работу последних лет и давние контакты между гражданами наших стран, Канада привержена сотрудничеству с Арменией для дальнейшего ее демократического прогресса, что имеет решающее значение не только для армянского общества, но и для всего региона.

Специальный посланник Дион изучит варианты того, как Канада может поощрять текущие усилия армянского гражданского общества, укреплять демократические институты, расширять взаимодействие Армении с многосторонними институтами и способствовать инклюзивному экономическому росту. Цель состоит в том, чтобы в результате этой миссии надежно укрепилась поддержка канадского общества на благо армянской демократии.

Его работа займет несколько месяцев и будет включать онлайн-консультации с рядом заинтересованных сторон в Канаде и партнерами в Армении. Если есть разрешение на поездку в связи с COVID-19, он также поедет в Армению, чтобы встретиться с высокопоставленными членами правительства и ключевых ведомств Армении, а также с посольствами-партнерами, группами гражданского общества, международными организациями, представителями частного сектора и местных СМИ. Он также встретится с членами парламента и государственными служащими, участвующими в финансируемом Канадой проекте Парламентского центра.

Эта миссия подчеркивает важность, которую Канада придает успеху армянской демократии. После миссии Специальный посланник доложит о своих выводах министру Гарно. Это будет включать рекомендации, которые помогут Канаде в будущем взаимодействовать с Арменией в направлении дальнейшей реализации ее демократических амбиций», - говорится в заявлении МИД Канады.

«Сильная демократия в Армении - один из компонентов стабильности в регионе. Специальный посланник Дион всегда проявлял большой интерес к демократическим успехам Армении, и его глубокое понимание демократического развития гарантирует, что он будет хорошо служить в этой миссии», - отметил Марк Гарно.

В свою очередь экс-глава МИД Канады, посол Стефан Дион сделал запись в Twitter в связи с началом миссии: «Для меня большая честь получить эту возможность внести свой вклад в укрепление связей между демократиями Канады и Армении».