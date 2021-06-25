Гарибашвили заявил о готовности Грузии быть посредником между Арменией и Азербайджаном 

Грузия еще раз готова к выполнению роли посредника между Арменией и Азербайджаном. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в парламенте, коснувшись возвращения 15 армянских военнопленных в начале июня при посредничестве Грузии.

"Хочу подтвердить полную готовность продолжать роль медиатора в этом процессе", - сказал Гарибашвили.

При этом премьер-министр Грузии отметил, что это была беспрецедентная роль для страны, и поблагодарил лидеров Армении и Азербайджана за доверие.

Также Гарибашвили отметил, что договоренности о роли Грузии как посредника были достигнуты во время его визитов в Баку и Ереван в мае.