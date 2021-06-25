Время в Ереване: 11:07:36,   25 Июнь

Роберт Кочарян обсудил с членами блока «Армения» поствыборную ситуацию

Роберт Кочарян обсудил с членами блока «Армения» поствыборную ситуацию

Лидер блока «Армения», второй президент Армении Роберт Кочарян 25 июня провел встречу с товарищами по команде. Как сообщает Арменпресс, была обсуждена поствыборная ситуация и предстоящие шаги.

Кочарян выразил уверенность, что представители блока не должны поддаваться незаконному давлению со стороны правительства, они должны продолжать свою нормальную работу на благо общества.

В ходе обсуждения были подняты вопросы правовой и политической помощи, предоставляемой главам общин по мере необходимости. Кочарян заверил, что происходящий процесс получит четкую политико-правовую оценку.

Достигнута договоренность сделать такие встречи регулярными.


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