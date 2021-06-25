СМИ: студенты полицейского училища в Чехии отравились химическим веществом

Студенты полицейского училища в городе Соколов на западе Чехии в пятницу отравились, как предполагается, химическим веществом. Медицинская помощь потребовалась 20 учащимся. Как передает Арменпресс, об этом сообщил телеканал ČT.

В местные больницы были доставлены 17 студентов. Их состояние не вызывает беспокойства у медиков, но они должны пройти определенный курс лечения.

Что стало причиной отравления будущих полицейских, некоторые из которых теряли создание, пока точно не установлено. Кроме отравления химвеществом, что могло произойти в результате утечки газа, рассматривается версия об отравлении едой в столовой училища.