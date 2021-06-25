В «Арарат-Армении» новый нападающий

В ереванском клуб «Арарат-Армения» новое прибавление.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщила пресс-служба клуба. К клубу присоединился 24-летний нападающий из Кот-д'Ивуара Уилфред Эза. Эза выступал за клубы «Саксон», «Гомель», «Арцах» и «Ван», до перехода в «Арарат-Армения» был футболистом клуба «Ван».

Победителем сезона 2020/2021 чемпионата Армии по футболу стал ереванский «Алашкерт». На втором месте «Ноа», который уже второй год становится серебряным призером. Замыкает тройку «Урарту». «Арарат» в турнирной таблице занимает 4-е место, «Арарат-Армения» - 5-е, «Ван» - 6-е, «Пюник» - 7-е, «Ширак» замыкает таблицу.