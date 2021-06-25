Фракции Национального собрания Арцаха осуждают попытки разжигания в обществе ненависти и вражды

Фракции Национального собрания Республики Арцах выступили с заявлением, в котором подчеркивается, что после 44-дневной войны в Арцахе наблюдается заметная поляризация общества, сопровождающаяся навешиванием ярлыков. Фракции , считают недопустимым и осуждаемым подрыв нравственно-государственных основ, объединяющих нацию, разжигание ненависти и вражды в обществе, в результате чего возникают неестественные, напряженные ситуации.

«Арменпресс» представляет заявление фракций Национального собрания Республики Арцах.

«Дорогие соотечественники! Война, развязанная Азербайджаном 27 сентября, привела всех нас к необходимости решать жизненно важные проблемы, преодолевать новые геополитические и региональные вызовы, противостоять угрозам безопасности.

Для нас самое главное - это Родина, сохранение Родины, возвращение утраченного, восстановление права арцахцев жить, развиваться и процветать на своей Родине.

После окончания войны наблюдается заметная поляризация общества, сопровождающаяся навешиванием ярлыков. Некоторые слои общества стали объектом неуместных оскорблений. Звучат угрозы, возникают явления, не соответствующие духу единства армянина.

Подрыв нравственно-государственных основ, объединяющих нацию, разжигание ненависти и вражды в обществе, в результате чего возникают неестественные, напряженные ситуации, для нас недопустим, мы осуждаем это. Особенно опасны заявления, которые могут вбить клин между гражданами Армении и Арцаха.

Мы призываем к уравновешенности, терпимости, при выражении своего мнения и отношения к другим проявлять уважение. Единство в эти трудные дни, постигшие нашу Родину, является важной цепью для возвращения потерянного, преодоления этого тяжелого кризиса и, в конце концов, восстановления веры армянского народа в будущее.

Мы убеждены, что парламент, будучи сформированным обществом политическим органом, может служить наилучшей площадкой для диалога для представления общественных требований, а также превращения точки зрения политических и общественных структур в инструментарий».