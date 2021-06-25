Никол Пашинян встретился с председателем правления СДГП Армении Седраком Ачемяном

ЕРЕВАН, 25 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян встретился с председателем правления Социал-демократической партии "Гнчакян" Армении Седраком Ачемяном. Об этом «Арменпресс» сообщили в отделе информации и общественных связей аппарата премьер-министра РА.

Никол Пашинян: Уважаемый господин Ачемян, рад вас видеть. Прежде всего, позвольте поблагодарить вас за то, что вы приняли приглашение на встречу. Партия социал-демократов "Гнчакян" - одна из наших традиционных партий, она также имеет значительное влияние в диаспоре. Такие контакты очень важны для нас, чтобы голос определенной части диаспоры был услышан нами, а через вас наш голос был услышан нашими соотечественниками в диаспоре.

Я ознакомился с вашими оценками выборов и рад отметить, что на самом деле наши оценки совпадают. А Армения, мы можем констатировать, что она необратимо идет по пути демократии, что создает новое поле, новые возможности для партийно-политической деятельности. Надеюсь, это заметно для вас, я вижу, что это заметно для вас, чему я очень рад. Добро пожаловать.

Седрак Ачемян: Я благодарен за эту встречу. Прежде всего, я поздравляю наш народ, прежде всего, за то, что он своими мыслями направил эти выборы в правильное русло. И мы рады видеть вас сегодня снова в качестве будущего премьер-министра. Естественно, трудностей много, и, принимая все это, мы, как партия, готовы сотрудничать по вопросам государственности, быть рядом с правительством, в частности, рядом с вами. Это решение партии "Гнчакян", такое настроение очень высоко во всех наших кругах вокруг Армении. В наши дни мы очень воодушевлены политикой видения будущего более светлым.

Я очень хорошо помню лозунг «Есть будущее» в период предвыборной политики. И действительно, мы также убеждены в том, что будущее есть. Вопрос сотрудничества, конечно же, остается за построением будущего. Предложения по развитию сотрудничества и встреч диаспоры и отечества давно были в свете как наших партийных, так и общих мыслей. Мы ждем этого сотрудничества в ближайшем будущем, чтобы продвинуть идею создания национального органа. Наша партия считает, что в целом полезно показать с высокой оценкой, что есть будущее. Слоган «есть будущее» стал для меня очень интересным, символическим явлением, честно говоря, я его использую много раз, даже в обычной жизни. Потому что будущее - это надежда вообще, против эмиграции и так далее. Есть много других событий, которые волнуют наш народ. Чтобы их выполнить, нужно надеяться. Надежда - это само будущее. Это наша вера.

Собеседники обсудили вопросы, связанные с укреплением связей между диаспорой и Родиной, укреплением национального потенциала и возможностей, а также перспективы дальнейшего сотрудничества.